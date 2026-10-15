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İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

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İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp Haber Videosunu İzle
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
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İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Kağıthane'de köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin sel nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı. Kayıp 4 kişi için de arama çalışmaları sürüyor.

  • İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta Fatih Balat'ta 14 yaşındaki bir çocuk su akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti.
  • Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarındaki köprü ayağına takılmış 40'lı yaşlarda bir erkek cesedi bulundu ve İstanbul'daki yağış nedeniyle ölü sayısı 3'e yükseldi.
  • İstanbul Valisi Davut Gül kent genelinde, Kocaeli Valiliği ise il genelinde 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinin ardından Kağıthane'den acı haber geldi. Sadabad mevkisinde dere kenarındaki köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu.

KÖPRÜ AYAĞINA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Dere kenarında hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi bulunan kişinin sel felaketi sırasında yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Kağıthane’de kayıp kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul’daki yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 4 KİŞİ KAYIP

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür" dedi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti. Gürlek, paylaşımında ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde de bulundu.

İSTANBUL'DA OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 16 Ekim Cuma günü de okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Belirli şartları taşıyan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

örenlere Rabbim rahmet eylesin kayıpları da Allah yardım etsin. ailelerine sabır versin.

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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Ölenlere olacaktı klevye hatası.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

60 Saat sonra Rabbim Rahmetini Yine İstanbul üzerine bırakacak Bunu felaket diye değerlendirenler susuz kalınca ne diyecekler merak ediyorum….!

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Haber YorumlarıHasan Sabri Tüçel:

Afetle Rahmeti ayıramayan başa gelince kurtar beni Allah’ım diyecek biri.

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Haber Yorumlarıdelikanlı genc:

25 yıldır iktidar kimse ona serap sorun !

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Haber YorumlarıKzk :

Hala onlarıh yaptığı Alt yapıyı kullanıyorsun,soh 8 yıldır İstanbul'a ne yapıldı. Allah bu ülkeyi sizin gibilerden korusun

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Haber Yorumlarıhay.hay.17@hotmail.com:

kzk kendi belediyelere ve muhalefet partisi belediyelere aktarılan parayı imkanı bilmediğinden bu çocuksu yorum seninki

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Fırıldak siyasetçiler hırsızlar rantçılar parti ayırmıyorum İstanbul' u mahvettiniz. su geçiş yolları olan vadilere, dere yataklarına, suyu emebilecek orman topraklarında ağaçlar kestirip imar izni verdiniz. Beton üstüne beton doldurdunuz. İstanbul'u beton kent yaptınız. Onun adamı, bunun yeğeni diye kamu yerlerini sattınız. Deprem için toplanma yerlerine bile binalar yaptınız. Bu dünyanın mahşeri de var oradaki toplantıya herkes katılacak.

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