Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı son açıklamada İsrail'e gözdağı verdi. Nasrallah, "Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı. Artık tüm bölgenin kaderi belirlendi. Geciken yanıt, İsrail'e verilen cezanın bir parçası olacak." dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah'ın önde gelen komutanı Fuad Şükür'ün peş peşe suikastlarla hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. İran ve Lübnan Hizbullahı İsrail'e karşı peş peşe intikam açıklamaları yaparken, bölgede korkulan oldu. Hizbullah, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimini kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle hedef aldı. Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssün tam isabet ile vurulduğu belirtildi.

NASRALLAH: HAYFA BÖLGESİNİN SAKİNLERİ HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR OLSUN"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan da açıklama geldi. İsrail'e gözdağı veren Nasrallah, yeni hedeflerini de açıkladı. Nasrallah, "Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı. Artık tüm bölgenin kaderi belirlendi. Biz bu yola imanla çıktık ve bu yolda şehit olmayı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

"MİSİLLEMEYİ TEK BAŞIMIZA YAPMAYACAĞIZ"

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi. İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

Nasrallah sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Arap ve İslam ülkelerini, bölgeyi tehdit eden tehlikeler karşısında davranışlarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. İran, şehit komutan İsmail Haniye suikastına, Hizbullah da komutan Fuad Şükr'ün şehadeti karşısında karşılık vermeye kararlıdır. Geciken yanıt, İsrail'e verilen cezanın bir parçası olacak.

"BAŞINIZI KUMA GÖMÜP KAÇMANIN ZAMANI DEĞİL

Netanyahu ateşkes ya da savaşın bitmesini istemiyor. Başınızı kuma gömüp kaçmanın zamanı değil. İsrail'le savaşmak ahlaki ve dini bir görevdir. Haniye suikastı direnişi zayıflatmadı."

5 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail işgal ordusuna ait jetler bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun kasabasında bir binayı bombardımana tuttu. AFP'ye bilgi veren Lübnanlı yetkililer, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldüğünü söyledi. İsrail ordusunun resmi açıklamasında, binanın Hizbullah'ın güney komutanlığı tarafından kullanıldığı belirtildi.

ÖNCE SİRENLER ÇALDI SONRA PATLAMALAR YAŞANDI

Hava saldırısının hemen ardından İsrail tarafında sirenler çaldı. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimlerinde sirenlerin çalmasını patlama sesleri izledi. Nehariye yakınlarında bir kamikaze silahlı insansız hava aracının infilak ettiği bildiriliyor. Görgü tanıkları, Lübnan sınırına kuş uçuşu 35 kilometre mesafedeki kritik liman şehri Hayfa'dan da dumanlar yükseldiğini aktardı.

Israel Hayom gazetesi, kamikaze silahlı insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğunu yazdı. Yerel medya, bir kamikaze drone'un isabet ettiği kuzeydeki Mazra'a kasabasında ise biri ağır iki kişinin yaralandığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı resmi olarak açıklandı.

KARARGAH VE ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALDILAR

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ise, İsrail'e bir kamikaze drone sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran destekli grup, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Öte yandan İsrail'den gelen görüntülerde aracıyla seyir halinde olan çok sayıda kişinin vurularak yaralandığı anlar yer aldı.

Hizbullah ayrıca, söz konusu saldırıların Fuad Şükür suikastına misilleme olmadığının altını çizdi. Hizbullah'ın açıklamasından sonra da Akka çevresinde drone saldırısı için sirenlerin çaldığı gelen bilgiler arasında. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ve İsrail arasında topyekun bir savaşı engellemeye çalıştıklarını bildirdi.