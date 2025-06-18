Hamaney'den ABD'ye 'askeri müdahale' uyarısı: Çok ağır sonuçları olur

İsrail ile 6. gündür kanlı bir savaşı sürdüren İran'da Dini Lider Hamaney ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"İRAN HAVA SAHASININ İHLAL EDİLMESİNİ AFFETMEYECEK"

İran'ın Mehr haber ajansının aktardığına göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney televizyonda yaptığı konuşmada "İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek" dedi.

"ABD SALDIRIRSA TELAFİSİ İMKANSIZ SONUÇLARI OLUR"

İsrail'in büyük bir hata yaptığını ve cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, İran halkının şehitlerin kanını ve topraklarına saldırıyı unutmayacağını söyledi. ABD'ye de seslenen Ali Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini, ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını vurguladı.

"İRAN ZORLA DAYATILAN BARIŞI DA SAVAŞI DA KABUL ETMEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine de atıfta bulunan Hamaney, "İran tarihini bilenler İranlıların bu tehdit diline yanıt vermediğini bilir" ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri, "İran zorla dayatılan barışı da savaşı da kabul etmeyecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.