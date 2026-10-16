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İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

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İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
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Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık tarihi yenilginin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları tepki çekti. Deneyimli çalıştırıcının Alanyaspor galibiyetiyle ağır mağlubiyetin izlerini silmek istediklerini söylemesi, sarı-lacivertli camiada eleştirilerin hedefi oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
  • Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonrası açıklamalarında üç gün sonra oynanacak Alanyaspor karşılaşmasını işaret etti.
  • Kartal'ın Alanyaspor maçını işaret eden sözleri camiada tepkiyle karşılandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sarı-lacivertli takımın aldığı ağır yenilginin ardından Alanyaspor karşılaşmasını işaret eden Kartal'ın sözleri, camiada tepkiyle karşılandı.

"BU AĞIR MAĞLUBİYETİN İZLERİNİ SİLMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu geceyi bir an önce arkamızda bırakıp unutmak zorundayız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi kulvarında oynayacağımız daha çok kritik müsabaka var. Sadece üç gün sonra kendi sahamızda, taraftarımızın önünde çok önemli bir Alanyaspor karşılaşmasına çıkacağız. O maçı kazanarak bu ağır mağlubiyetin izlerini silmek ve taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz."

"6-0'IN FARKINDA DEĞİL" TEPKİSİ

Fenerbahçe tarihinin en ağır yenilgilerinden birinin ardından Kartal'ın Alanyaspor maçını işaret etmesi eleştirilere neden oldu. Deneyimli teknik adamın ligde alınacak bir galibiyetle 6-0'lık mağlubiyetin izlerinin silinebileceğini düşünmesi, "Özrü kabahatinden büyük" değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Kartal'ın açıklamalarına tepki gösteren bazı kesimler, "İsmail Hoca 6-0'ın farkında değil" yorumunda bulundu.

ALANYASPOR MAÇINI İŞARET ETTİ

Aston Villa karşısında alınan ağır yenilgiyi geride bırakmak isteyen İsmail Kartal, taraftarların gönlünü kazanmak için Alanyaspor karşılaşmasını hedef gösterdi. Ancak deneyimli çalıştırıcının bu yaklaşımı, 6-0'lık skorun ardından eleştirilerin odağına yerleşti.

Kaynak: Haberler.com
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