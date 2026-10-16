Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’daki selde mahsur kalan Nazan Öncel’in kepçeyle kurtarılma anları ortaya çıktı. AFAD ekiplerinin kendilerini evlerine ulaştırdığını belirten sanatçı, bir okul çalışanının ölümünü öğrendikten sonra “O kepçeler bizi taşımak yerine o sahada kalsaydı o çocuk bugün hayatta olabilir miydi?” diye sordu.
- Nazan Öncel, İstanbul'daki selde Göktürk-Kemerburgaz yolunda mahsur kaldıktan sonra AFAD ekipleri tarafından kepçe ve botlarla evine ulaştırıldı.
- Öncel, Ofluoğlu Köftecisi'nin tuvaletlerini kapattığını, tepki gösteren aileleri dışarı çıkardığını ve AFAD ekiplerini kovduğunu belirtti.
- Öncel, bir okul çalışanının sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini ve üç kişinin daha kayıp olduğunu öğrendiğini açıkladı.
İstanbul’daki selde mahsur kalan Nazan Öncel, AFAD ekiplerinin kepçe ve botlarla kendilerini evlerine ulaştırdığını açıkladı. Kurtarılma görüntülerini yayımlayan sanatçı, bir okul çalışanının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra yaşadığı üzüntüyü de anlattı.
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, daha önce yardım isteyen Nazan Öncel’in kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Göktürk- Kemerburgaz yolunda mahsur kalan sanatçı, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle evine ulaştığını belirtti.
“AFAD BİZİ KEPÇELERLE, BOTLARLA EVİMİZE ULAŞTIRDI”
Öncel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“AFAD bizi kepçelerle, botlarla evimize ulaştırdı. Okyanus Kolejinin mahsur kalan çocukları botlarla kurtarıldı. Okul yetkilileri elinden geleni yaparak çocukları sağ salim teslim etti.”
Sanatçı, vatandaşlara da “Burası Göktürk Kemerburgaz yolu. Mecbur kalmadıkça hiç kimse evinden çıkmasın! Aman diyeyim!” sözleriyle seslendi.
İŞLETMEYE TEPKİ GÖSTERDİ
Öncel, açıklamasında Ofluoğlu Köftecisi’ne yönelik suçlamalarda da bulundu. İşletmenin tuvaletlerini kapattığını, tepki gösteren aileleri dışarı çıkardığını ve AFAD ekiplerini kovduğunu söyleyen sanatçı, ailelerin çocuklarını benzinlik tuvaletine götürmek zorunda kaldığını belirtti. Öncel’in işletmeye yönelik açıklamalarına ilişkin karşı tarafın yanıtı, aktarılan metinde yer almadı.
“O ÇOCUK BUGÜN HAYATTA OLABİLİR MİYDİ?”
Bir diğer açıklamasında, okul çalışanının sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Öncel, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi:
“Okul çalışanı sel sularına kapılıp hayatını kaybetmiş, üç insanımız daha kayıp; aranıyormuş. Çok üzgünüm. Öte yandan acaba şimdi ben kantinde çalışan o çocuğun yerine mi yaşıyorum diye düşünüyorum.
O kepçeler bizi taşımak yerine o sahada kalsaydı o çocuk bugün hayatta olabilir miydi gibi sorular kafamı sürekli meşgul ediyor.”
Öncel, açıklamasını “Sonuç olarak olan yine garibana oluyor. Çok üzgünüm.” sözleriyle tamamladı.