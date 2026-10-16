Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Koronavirüs salgını döneminde yaptığı açıklamalarla milyonların yakından tanıdığı Koca, siyah-beyazlıların Avrupa zaferini esprili ifadelerle değerlendirdi.

"ALMAN YAZILIMLI HOFFENHEIM ÇÖKTÜ"

Fahrettin Koca, 15 Ekim'de maçın ardından X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alman yazılımlı Hoffenheim çöktü. Hata kodu: BJK. Tebrikler Beşiktaş."

Koca'nın Alman ekibinin mağlubiyetini bir yazılım hatasına benzetmesi dikkat çekti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE MİLYONLAR ONU TAKİP EDİYORDU

Sağlık Bakanlığı görevini yürüttüğü koronavirüs salgını döneminde günlük vaka tablolarını ve salgına ilişkin gelişmeleri açıklayan Fahrettin Koca, bu kez futbol gündemine ilişkin esprili bir mesajla gündeme geldi. Eski bakanın Beşiktaş'ın galibiyetine ilişkin paylaşımı, verilen bilgilere göre kısa sürede 72 binden fazla görüntülenmeye ulaştı.

TRABZONSPOR'U DA UNUTMADI

Fahrettin Koca, Beşiktaş'ın öncesinde UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor'u da esprili bir mesajla kutladı. Eski Sağlık Bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "KuPS, ismini dünyaya tanıttı! Trabzonspor: 4 - KuPS: 2" ifadelerini kullandı.

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