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Eskişehir merkezli 33 ilde Yasa Dışı Bahis suçuna yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Eskişehir merkezli 33 ilde Yasa Dışı Bahis suçuna yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli 33 ilde Yasa Dışı Bahis suçuna yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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