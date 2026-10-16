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Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

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Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
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Kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Murat Ağırel, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner hakkında gözaltı kararı verildi. Emir Sarıgül dışındaki şüphelilerin gözaltına alındığı soruşturmada adı geçen milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Kara para aklama soruşturmasında, aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi üzerine şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarıldı. Düzenlenen operasyonda Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı. Emir Sarıgül ise yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Dosyada yer alan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise diğer şüphelilerden ayrı tutuldu. Sarıgül ile ilgili iddiaların ayrı bir süreç içinde değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.

SORUŞTURMA ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Müştekilerin beyanlarında; 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığının ileri sürüldüğü aktarıldı.

TEHDİT İDDİALARI

Açıklamada, gözaltı talimatının gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.

Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (64)

Haber YorumlarıErhan osman KILIÇARSLAN:

adam kara para aklanmasıyla alakalı haber yaparken bundan soruşturma yiyor gerçekten trajikomik bir ülke olduk

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHatice COŞKUN:

bu ülkede en çok hak. hukuk. adalet diyenlere bakacaksın zaten görüldüğü üzere topla topla bitmiyorlar, Silivri yolları...

yanıt30
yanıt33
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hatice " en çok hak. hukuk. adalet diyenlere" derken adında adalet olanı kast ediyorsun galiba:))

yanıt21
yanıt10
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Erhan gökçwkleri kendisine maske yapmış olabilirmi acaba tıpkı ekremin cumhurbaşkanlığı maskesi gibi ha ne dersin bi düşün istersen

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Mehmet vatandaş adalet yürüyüşü yaptılar da onu kastediyor yollarda yağmurun altında yürüyenlerden bahsediyor

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıHatice COŞKUN:

Mehmet ! Ne cevap verdin yani ... :)) sen ne dediğimi anladın! Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Birileri vizyonu belirler yaptığı işle ortadır; adalet demesine gerek yoktur. Bir ise çalarken adalet der :))) örnekleri Silivri' de dahası da gelecektir. Hangi partiden olduğunun önemi yok herkes için soruşturma açılıyor biraz objektif takip yaparsanız o sözcü tv den uzak durursanız görürsünüz.

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

yok mehmet soyadı imamoğlu olupta imamlıkla uzaktan yakından alakası olmayandan bahsediyor:)))

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıAdsız Murat:

Sizde hiç din iman vicdan kalmadı mı, filmlerde gördüğümüz o eski Avrupa engizisyon mahkemeleri gibi. Hiç mi Allah korkusu yok be sizde AKP ve adaleti.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

sini de içeri atmak lazım

yanıt2
yanıt7
Haber Yorumları128547Ab&:

Hadi paradan puldan havludan jet ten partiden bant lardan vazgeçtik Ölenlerin hakkını nasıl ödeyeceksin Eko yatacak yerin yok

yanıt4
yanıt4

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