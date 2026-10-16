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10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

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10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü
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Bayburt'ta aniden bastıran sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu, yalnızca 10 dakikada kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sırasında tarihi Bayburt Kalesi'nin aydınlatma sisteminde kıvılcımlar meydana gelmesiyle kalenin ışıkları söndü. Yağmurun dinmesinin ardından esnaf temizlik çalışmalarına başlarken, AFAD herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Bayburt'ta etkili olan dolu ve sağanağın ardından Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın durmasıyla sular çekilirken esnaf da iş yerlerinin önünde temizlik yaptı.

10 DAKİKADA KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Kentte yaklaşık 10 dakika süren gök gürültülü sağanakla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış sırasında yollarda ve kaldırımlarda biriken dolu taneleri, çevrede beyaz bir tabaka oluşturdu.

BAYBURT KALESİ'NİN IŞIKLARI SÖNDÜ

Bazı noktalarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kısa süreli yağış tedirginliğe neden olurken kentin simgesi olan tarihi Bayburt Kalesi'ni aydınlatan elektrik sisteminde kıvılcımlar meydana geldi ve kalenin ışıkları söndü.

Öte yandan, AFAD'dan alınan bilgiye göre, dolu ve sağanağın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

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Kaynak: Haberler.com
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