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Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

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Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu
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Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ve boş bakanlıklar seçiminde, Irak Türkmen Cephesinden bir aday ilk kez devlet bakanlığına seçildi. Nisanda Kerkük Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa bu sefer devlet bakanı oldu. Ağa'nın 19 Ekim Pazartesi istifası bekleniyor, yerine ITC'nin 3 adayından biri vali seçilecek.

  • Irak Meclisinde yapılan seçimlerde, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa devlet bakanlığı görevine seçildi.
  • Mehmet Seman Ağa, Nisan ayında 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilmişti.
  • Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasındaki dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için yapılan seçimlerde, ilk kez Irak Türkmen Cephesinden bir aday devlet bakanlığı görevine seçildi.

MEHMET SEMAN AĞA DEVLET BAKANI OLDU

Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi.

Ağa'nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisine sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek.

"GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ"

Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!"

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahmedmehmed407:

Kerkükü bölüşeceğimize sahibi olacağımız günler gelir insallah

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