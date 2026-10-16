Haberler

Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularını ve özellikle Oh'u övdü. Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında da konuşan başarılı hoca, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Orkun ile konuştum. Çok büyük bir şey olmadığını ve çabuk geçebileceğini söyledi'' dedi.

  • UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.
  • Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle oyundan çıktığını ve durumunun büyük bir şey olmadığını söyledi.
  • Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet aldıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü  Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK EDEREK KAZANDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Italiano, "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık." dedi. 

''OH İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM''

Hyeon-Gyu Oh'un performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti. 

"2 MAÇTA 2 GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galibiyetlerin önemine vurgu yapan Italiano, "Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

''ORKUN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM''

Sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen Italiano, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Orkun ile konuştum. Çok büyük bir şey olmadığını ve çabuk geçebileceğini söyledi." dedi. 

İlgili Haberler
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleştiKahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilkVincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk
Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımıDusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı
Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptıVlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı
Beşiktaş'ta sakatlık: Orkun KökçüBeşiktaş'ta sakatlık: Orkun Kökçü
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti! Seneye dört büyükler peşinde koşacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama

Fon soruşturması sürerken, Hazine Bakanlığında dikkat çeken atama
Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Ünlü market zincirini İHA ile vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

İstanbul'u vuran selden ünlü astrolog da nasibini aldı
Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç

Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç
MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak

Bu mesajı atan akraban bile olsa aman dikkat! Hesap anında kapatılacak
3 kişinin öldüğü davada sanıktan dikkat çeken savunma

3 kişinin öldüğü davada sanık kendini böyle savundu: Ben katil değilim
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!