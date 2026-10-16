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Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

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Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Haber Videosunu İzle
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
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Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı iddiaları üzerinden başlayan tartışmalara Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlığına ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Kimin ne haddine Azerbaycan'ın iç işlerine karışacak? Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Buna teşebbüs edeni, tevessül edeni de en şiddetli şekilde cezalandırırız. ” ifadelerini kullandı.

  • Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale girişiminde bulunanların en şiddetli şekilde cezalandırılacağını söyledi.
  • Yıldırım, Azerbaycan'ın kendi kararlarını kendisinin aldığını ve bu kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
  • Yıldırım, Türkiye'nin Azerbaycan'dan da aynı yaklaşımı beklediğini ve bugüne kadar bu anlayışa aykırı bir tutum görmediklerini ifade etti.

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki iddialar üzerinden Ankara-Bakü hattında başlayan tartışmalara eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım da dahil oldu.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azeri gazeteci Ali Valiyev'e verdiği özel röportajda, Azerbaycan'ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygının esas olduğunu belirtti. Yıldırım, başka ülkelerin Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmeye çalışmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

"AZERBAYCAN'IN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK KİMİN HADDİNE?"

Röportaj sırasında Azerbaycan'ın iç işlerine yönelik müdahale girişimlerine ilişkin soru üzerine sert ifadeler kullanan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kimin ne haddine Azerbaycan'ın iç işlerine karışacak? Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Buna teşebbüs edeni, tevessül edeni de en şiddetli şekilde cezalandırırız.”

Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “ Azerbaycan ayrı bir devlettir. Kendi kararlarını kendi alır. Bize düşen de o kararlara gereken saygıyı göstermektir” dedi.

"BU TÜR FAALİYETLERİ HOŞ GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin de Azerbaycan'dan aynı yaklaşımı beklediğini dile getiren Yıldırım, bugüne kadar iki ülke arasında bu anlayışa aykırı bir tutum görmediklerini kaydetti. Yıldırım, “Aynı şeyi biz Azerbaycan'dan da tabii ki bekleriz ve bunun aksi bir şey de bugüne kadar görmedik. Buna benzer faaliyetleri, kötü niyetli çalışmaları yapanları bizim tasvip etmemiz, hoş görmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Röportajın sonunda Azerbaycan halkına mesaj gönderen Yıldırım, “Türkiye'den 86 milyon vatan evladının selamlarını, sevgilerini Azerbaycan milletine gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıÖmer Yıldız:

Kokain içmekten gebeş gibi olan siyasetçi çocuklarınıda cezalandırır mısınız???

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

hatta mezarlıkta rakı içenleri de.

yanıt12
yanıt11
Haber YorumlarıSerkan Semiz:

Halis Demir sana saygılarımı sunuyorum

yanıt3
yanıt3
Haber Yorumlarıyücel bozdemir:

kendi ülkesinde başörtüsü ajitasyonuyla seçim kazananlar Azerbaycan'da olunca savunucu oldular

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

adam israil den bahsediyor bizim devlet henüz sözünü söylemedi fakat yahudi esir almış belli

yanıt3
yanıt9
Haber YorumlarıMGk:

Boş konuşmaların yüzünden ibb'yi kaybettik hala akıllanmadın emekli ol artık

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

Tek sorun sizler akpnin hâlâ Müslüman sanmanızdır

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıErhan Bektaş:

Ben sıradan bir vatandaş olarak Azerbaycan ın içişlerine karışmıyorum vallahi! Ama insan düşünmeden de edemiyor. Niye kamuda birden başörtüsü yasağı alındı. İnsanlar Karabağ Savaşında vatan namus uğruna Allah rızası için can verdiler. Başörtüsü Allah'ın emri değil miydi?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

yok değildi.sadece başınızı örtün diye birşey yok.örtünün demiş.

yanıt2
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Haber YorumlarıErhan Bektaş:

Nur Suresi 31.Ayet Meali: "Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler..." Görünen kısımları yüz ve eller.. Ahzab Suresi 59.Ayet Meali: "Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle; bu, onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar..."

yanıt6
yanıt0

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