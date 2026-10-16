Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki iddialar üzerinden Ankara-Bakü hattında başlayan tartışmalara eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım da dahil oldu.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azeri gazeteci Ali Valiyev'e verdiği özel röportajda, Azerbaycan'ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygının esas olduğunu belirtti. Yıldırım, başka ülkelerin Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmeye çalışmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

"AZERBAYCAN'IN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK KİMİN HADDİNE?"

Röportaj sırasında Azerbaycan'ın iç işlerine yönelik müdahale girişimlerine ilişkin soru üzerine sert ifadeler kullanan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kimin ne haddine Azerbaycan'ın iç işlerine karışacak? Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Buna teşebbüs edeni, tevessül edeni de en şiddetli şekilde cezalandırırız.”

Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “ Azerbaycan ayrı bir devlettir. Kendi kararlarını kendi alır. Bize düşen de o kararlara gereken saygıyı göstermektir” dedi.

"BU TÜR FAALİYETLERİ HOŞ GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin de Azerbaycan'dan aynı yaklaşımı beklediğini dile getiren Yıldırım, bugüne kadar iki ülke arasında bu anlayışa aykırı bir tutum görmediklerini kaydetti. Yıldırım, “Aynı şeyi biz Azerbaycan'dan da tabii ki bekleriz ve bunun aksi bir şey de bugüne kadar görmedik. Buna benzer faaliyetleri, kötü niyetli çalışmaları yapanları bizim tasvip etmemiz, hoş görmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Röportajın sonunda Azerbaycan halkına mesaj gönderen Yıldırım, “Türkiye'den 86 milyon vatan evladının selamlarını, sevgilerini Azerbaycan milletine gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haberler.com