Son dakika: Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı! İşte alınan kararlar

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO liderler zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO yetkilileri bir araya geldi. IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı. Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

TOPLANTI SONRASI ORTAK BİLDİRİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapılırken iki etap halinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.





Ortak bildiride alınan kararlar şöyle:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi

PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması

İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi

Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması

FİNLANDİYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye NATO üyeliklerimizi desteklemeyi kabul etti. NATO'ya giriş adımlarımız konusunda birkaç güne uzlaşıya varılacak" ifadesini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" denildi.