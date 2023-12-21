Üye Girişi
Haberler

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 25 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Saldırgan olayın ardından etkisiz hale getirildi.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

PRAG'TA ÜNİVERSİTEYE SİLAHLI SALDIRI

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

11 ÖLÜ, 25 YARALI

Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Polis sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere dayanarak olay yerinde ölü ve yaralılar olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Okul saldırının ardından güvenlik güçlerinin eşliğinde tahliye edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

OKULUN ÇATISINDAN POLİSE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

ÖĞRENCİLER ÇATIDA SAKLANDI

Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

ODAYA BARİKAT KURUP CANINI KURTARDI

Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

İşte bölgeden fotoğraflar:

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Çekya Dünya Haberler

1000

Yorumlar (3)

Hek Tor:

Ehhh yani Avrupa işte... hergün silahlar patlıyor, onlarca kişi öldürülüyor. Yaklaşık herkesin elinde cebinde evinde cipinde tipinde zihninde silah var bu Avrupalıların ve hiçbir yönetici de silahlanmayı önlemiyor bu Avrupa ülkelerinde... Gelsinler de huzur içinde yaşayan bizlerden ders alsınlar biraz.

Yanıtla142
salvador odin:

Türkiye'de haberleri izlemiyorsun sanırım...

11
Bülent Levent:

Sokmucan abi ortadoğuluları ülkene

Yanıtla56
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title