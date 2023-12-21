Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 25 yaralı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

PRAG'TA ÜNİVERSİTEYE SİLAHLI SALDIRI

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

11 ÖLÜ, 25 YARALI

Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Polis sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere dayanarak olay yerinde ölü ve yaralılar olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Okul saldırının ardından güvenlik güçlerinin eşliğinde tahliye edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

OKULUN ÇATISINDAN POLİSE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

ÖĞRENCİLER ÇATIDA SAKLANDI

Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.

ODAYA BARİKAT KURUP CANINI KURTARDI

Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.





İşte bölgeden fotoğraflar: