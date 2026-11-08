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Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı

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Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni Dusan Vlahovic'in iki, Poku'nun tek golüyle 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0 kazanarak Avrupa Ligi'ndeki Celtic yenilgisinin hüznünü üzerinden attı. 

PERDEYİ VLAHOVIC AÇTI

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

SIRP YILDIZDAN BİR GOL DAHA

45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İRFAN CAN'DAN İZİN YOK

69. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, hızlı gelişen atakta pasını Vlahovic'e aktardı. Vlahovic'in bıraktığı topa Trossard vurdu ancak Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

DOLMABAHÇE'DE SKOR 3-0 

Beşiktaş, 85. dakikada skoru 3-0 yaptı. Savunma arkasına sarkan Leandro Trossard'ın şutu kaleye girmek üzereyken topa doğru hareketlenen Poku çizgi üzerinde topa dokundu ve ağlara yolladı. 

3 PUAN KARA KARTAL'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte 22 puana yükselen Beşiktaş, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları7kp29jsbv4:

turkiye liginde aslan kesiliyolar abartin sizde avrupada herkes gordu bihic olduklarini

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