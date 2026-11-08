Türkiye ve Irak'tan 'PKK' hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor

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Irak'ın Sincar bölgesinde terör örgütü Pkk'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi için yürütülen çalışmalarda yeni bir döneme girildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Irak, örgütün silah bırakma ve feshedilme sürecini yakından takip etmek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme kararı aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması 1. Türkiye ve Irak makamları; iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar’da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir.

KOMİTE, FESİH SÜRECİNİ DENETLEYECEK

2. Türk tarafı; liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etmektedir.

3. Taraflar PKK terör örgütünün mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar’da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, daha önce mutabık kalındığı üzere Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi yönünde karar almıştır."