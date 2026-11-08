İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle geldiği Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Şuşa Valiliği'ne geldi. Erdoğan çifti burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

ANKARA-BAKÜ HATTINDA TANSİYON DÜŞTÜ

Ankara ile Bakü arasında Azerbaycan’daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle bir süredir devam eden gerginlik yerini yumuşamaya bıraktı. İki ülke arasındaki olumlu hava, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Karabağ’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından güçlendi.

ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN SAMİMİ MESAJLAR

Ziyaret boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sergilediği samimi görüntüler ile verdikleri dostane mesajlar, diplomatik ilişkilerdeki gerginliğin yerini yeniden iş birliğine bıraktığını gösterdi.

ALİYEV, ANTALYA'YA GELECEK

Son dönemde Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi’ne katılmayan İlham Aliyev’in, önümüzdeki süreçte Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi’ne katılacağı öğrenildi. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com