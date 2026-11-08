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Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi

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Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek son 6 maçının tamamını kazandı ve ikinci sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 2-0 kazandı.

GOLLER PINA VE SALAH'TAN

Alanya deplasmanında maça hızlı başlayan Trabzonspor, aradığı golü 17. dakikada buldu. Savunma arkasına sarkan Pina, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Baskısını sürdüren Karadeniz ekibinde 34. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah, ağları havalandırarak skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, deplasmandan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü.

ÜST ÜSTE ALTINCI ZAFER

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste altıncı kez kazanan Trabzonspor, 25 puana yükselerek lider Galatasaray'ı ikinci basamakta takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Gucmen:

sonu şampiyonluk olsun inşallah

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Haber Yorumlarıordu-52:

oynuyor iki gözüm

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Haber YorumlarıMert demir:

Ligde oynuyorlar avrupa da tıs..işte bu ligin kalitesizligini gosteriyo ne yaziki

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