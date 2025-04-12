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Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı. Forum kapsamında düzenlenen "Gazze Temas Grubu Paneli"nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile sarılarak selamlaştı.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştirilen ADF 2025'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer aldı.

50'Yİ AŞKIN OTURUM YAPILACAK

Forumda 3 gün boyunca muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 13 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

İşte Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış gününe damga vuran fotoğraflar

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Forumun resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Erdoğan - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Forum kapsamında Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Görüşme sonrası açıklama yapan Emine Erdoğan, "Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldık. Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin ne kadar önemli olduğuna değindik. Bu vesileyle, çevresel sorumluluğun da ortak bir vicdan meselesi olduğuna inanan Sayın El Durubi'ye, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak verdiği destek için teşekkür ediyorum.Antalya'dan yükselen bu yapıcı temasların; barışa, iş birliğine ve yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile sarılarak selamlaştı.

Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler Hakan Fidan, Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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