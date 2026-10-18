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3 ayda herkes onu tanıdı, Premier Lig'den talipleri çıktı

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3 ayda herkes onu tanıdı, Premier Lig'den talipleri çıktı
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Beşiktaş'ın genç yeteneği İlhan Fakılı, Premier Lig temsilcilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiliz kulüpleri, genç oyuncuyu yakından takip etmek için Türkiye'ye gelecek ve Trabzonspor ile Crystal Palace maçlarında performansını değerlendirecek.

  • Beşiktaş'ta oynayan 20 yaşındaki İlhan Fakılı, yaz transfer döneminde kadroya katıldı ve performansıyla A Milli Takım'a yükseldi.
  • Premier Lig kulüplerinin yetkilileri ve gözlemcileri, İlhan Fakılı'yı izlemek için Türkiye'ye gelecek.
  • İlhan Fakılı, Beşiktaş'ın Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında tribünden canlı takip edilecek.

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği etkili performansla A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran 20 yaşındaki genç yetenek İlhan Fakılı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

PREMIER LİG TEMSİLCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sergilediği çıkışla kısa sürede transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline gelen İlhan Fakılı için Premier Lig temsilcileri harekete geçti. İngiliz kulüplerinden yetkililerin ve gözlemcilerin, genç oyuncuyu yakından takip etmek adına Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

İKİ MAÇTA DA TAKİP EDİLECEK

Ada temsilcilerinin scout ekipleri, İlhan Fakılı’yı Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’de oynayacağı Trabzonspor karşılaşması ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki Crystal Palace mücadelesinde tribünden canlı olarak izleyecek. Genç yıldızın bu kritik maçlardaki performansı, olası transfer hamleleri açısından belirleyici bir rol oynayacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta sahaya çıkan İlhan Fakılı, 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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