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Husi tehdidi büyüyor: Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi

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Husi tehdidi büyüyor: Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Center gökdeleninin yönetimi, Husi saldırılarının tırmandığı günlerde binada çalışanlar için evden çalışmayı ikinci bir duyuruya kadar zorunlu kıldı.

  • Riyad'daki 99 katlı Kingdom Center gökdeleninin yönetimi, binada çalışanlar için evden çalışmayı zorunlu hale getirdi ve uygulama ikinci bir duyuruya kadar sürecek.
  • Riyad ve çevresindeki okullarda eğitim ikinci hafta da çevrim içi devam edecek; Kral Halid Uluslararası Havalimanı ise 13 kişinin öldüğü ya da yaralandığı Husi saldırısının ardından hâlâ kapalı.
  • Suudi liderliğindeki koalisyon, gerginliğin başlamasından bu yana ilk asker kayıplarını açıkladı; Yemen sınırı yakınında iki helikopter pilotu teknik arıza nedeniyle hayatını kaybetti.

DW'nin AFP'ye dayanarak aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Center gökdeleninin yönetimi, binada çalışanlara evden çalışmalarını bildirdi. Karar, Yemen'deki Husilerin olası saldırıları gölgesinde alındı.

Ülkenin en yüksek binalarından biri olan 99 katlı kulede evden çalışma "zorunlu" hale getirildi. Yönetim kararın gerekçesini açıklamadı. Uygulama hemen yürürlüğe girdi ve ikinci bir duyuruya kadar sürecek.

Binanın kiracıları arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varlık yönetimi şirketi Merrill Lynch gibi önemli finans kuruluşları bulunuyor. Kulenin zemin katlarındaki alışveriş merkezi ise şimdilik açık kalacak.

Riyad ve çevresindeki okullarda eğitim ikinci hafta da çevrim içi sürecek. Kentin Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 13 kişinin öldüğü ya da yaralandığı Husi saldırısının ardından hâlâ kapalı.

Suudi liderliğindeki koalisyon ile İran destekli Husiler arasındaki çatışma tırmanırken koalisyon, gerginliğin başlamasından bu yana ilk asker kayıplarını açıkladı. Yemen sınırı yakınında iki helikopter pilotu "teknik arıza" nedeniyle hayatını kaybetti. Husiler ise daha önce "Suudi düşmana ait" bir Apache helikopterini düşürdüklerini duyurmuştu.

Suudi yetkililere göre gece boyunca Riyad üzerinde iki insansız hava aracı, petrol bakımından zengin Doğu Bölgesi üzerinde de bir üçüncüsü düşürüldü. Ülkenin güneyinde iki balistik füze de etkisiz hale getirildi.

İki taraf son on yılda farklı yoğunluklarda karşı karşıya geldi. Dört yıllık ateşkesin ardından çatışma, Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesiyle yeniden alevlendi. Husiler petrol tesislerini, tankerleri ve Riyad'ın uluslararası havalimanını hedef alırken koalisyon da Husi bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: DW

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıe8594358:

husiler israille uğraşacağına Arabistanla uğraşıyor Müslümanlar hep böyledir ancak güçleri birbirine yeter

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