Ankara'daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, gasbettikleri araca bombayı Adana'da yükledikleri ve Ankara'ya Saimbeyli-Feke yolunu kullanarak geldikleri tespit edildi. Teröristlerin otomobili gasbetmeden önce de yanlarındaki bir kadın ve çocukla birlikte aile izlenimi vererek hareket ettikleri ortaya çıktı. Kendilerini davulcu olarak tanıtan teröristler, yakın köye düğün için gittiklerini ve davullarının patladığını söylemiş.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği ortaya çıkmıştı. Teröristlerin Kayseri'de kendilerine aile süsü verip, aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı kandırarak aracına bindikleri belirlendi. Teröristler, daha sonra iyilik yaptığını düşünen veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdü.

TERÖRİSTLERDEN BİRİSİ KENDİNİ PATLATTI

Dün saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı.

BOMBAYI ADANA'DA YÜKLEDİLER

Olayın yankıları sürerken bombalı saldırı girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki teröristin gasbettikleri araca bomba yüklemesini Adana'da yaptıkları değerlendirilirken, Ankara'ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.

AİLE İZLENİMİ VERMİŞLER

Öte yandan teröristlerin otomobili gasbetmeden önce yol üzerinde aracı durdurmaya çalıştıkları esnada yanlarında bir kadın ve çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Aile görüntüsü izlenimi veren teröristlerin otostop çekip Bozlağan'ın kullandığı aracın durmasını sağladıkları aktarıldı. Bir ara araçtan inen teröristlerin ve yanındakilerin bakkaldan alışveriş yaptıkları da kaydedildi.

"DAVUL PATLADI" YALANI

Kendilerini davulcu olarak tanıtan teröristlerin yakın köye düğün için gittiklerini ve davullarının patladığını söyledikleri aktarıldı. Kadın ve çocuğun daha sonra 2 teröristten ayrıldıkları belirtildi.

4 GÜN AÇ SUSUZ YAŞAMA TUTUNMUŞ

Öte yandan; Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında 6 yaşında olduğu dönemde mantar toplamak isterken kaybolmasıyla ilgili anısını anlattı. Bozlağan'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Gün, "O dönem, 4 gün boyunca aç ve susuz yaşama tutunan evladımız, kardeşimiz Mikail'in, patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. O dönem muhtardım ve karakoldan 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu bildirdiler. Biz de cami hoparlöründen anons yapıp, tüm mahalle aramaya çıkmıştık. Arazi şartları zordu. Aradık ve Mikail evladımızı sağ bulmuştuk. Kuzeni Hasan kayaya çıkmak istemiş ancak kayıp, düşerek hayatını kaybetmişti" dedi.

"İYİLİK YAPTIĞINI ZANNETMİŞ"

Bozlağan'ın bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirten Gün, "Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşamını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir veteriner hekimdi" diye konuştu.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ PKK ÜYESİ

İçişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edildiği ve diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam etmekte olduğu duyuruldu.