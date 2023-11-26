İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının 3'üncü gününde ilk kez bir ABD'li rehine serbest bırakılırken, Joe Biden, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek." ifadelerini kullandı. Biden'ın açıklamasına kulak tıkayan İsrail'de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ateşkesin bitmesiyle Gazze'ye yapılacak saldırı planını onayladı. Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu da "Biden'a ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze operasyonuna devam edeceğini söyledim." dedi.

ABD ve Hamas'ın ateşkes taleplerine kulak tıkayan İsrail, Gazze için kanlı saldırı planını onayladı

İsrail ve Hamas arasında mutabakata varılan, çatışmalara 4 günlük insani ara ve esir takası anlaşmasının 3'üncü günü de geçti. Bugün Hamas'ın salıverdiği İsrailli esirler arasında, ABD- İsrail vatandaşı 4 yaşındaki kız çocuğunun da bulunmasına ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek." dedi. Hamas'ın da insani aranın uzatılması yönündeki talebi bilinirken İsrail'den tam tersi bir hamle geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladı.

14 İSRAİLLİ REHİNEYE KARŞILIK 39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya vardığı 4 günlük ateşkes kapsamında 3'üncü rehine takası da gerçekleşti. Ateşkesin 3'üncü gününde Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi salıverdi. İsrail de karşı hamle olarak 39 Filistinliyi serbest bıraktı. 4 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

"AMACIMIZ BU ARAYI YARINDAN SONRA DA DEVAM ETTİRMEK"

Tüm bunlar olurken bir açıklama da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Bugün Hamas tarafından ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki bir çocuğun serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Biden, "Haftalardır çatışmalara ara verilmesini iki amaç için savunuyorum. Gazze'deki sivillere ulaşan yardımı artırmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak" dedi. Biden ayrıca, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN ATEŞKESİN UZATILMASI TALEBİ

Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

JOE BIDEN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkesin uzatılmasını görüştü. Netanyahu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Her 10 rehineye karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Biden'a ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze operasyonuna devam edeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRI PLANINI ONAYLADI

ABD ve Hamas'ın ateşkesi uzatma çağrılarına ise İsrail'den reddetti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi. İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

NETANYAHU, İSRAİL ORDUSUNUN KATLİAM YAPTIĞI GAZZE'YE GİTTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

"BİZİ KİMSE DURDURAMAYACAK"

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

GAZZE'DE ÇOĞU ÇOCUK YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.