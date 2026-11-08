Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi

Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Amedspor, transferde büyük oynuyor. Diyarbakır ekibinin, Monaco'dan ayrılan Pogba için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı iddia edildi.
Süper Lig'deki başarılı performansını sürdürerek hedefini üst sıralar olarak belirleyen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, dünya futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olan Paul Pogba'yı gündemine aldı. Monaco ile yolları ayrılan ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız için yönetimin kolları sıvadığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Amedspor kurmaylarının, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba'nın yeni adresi merakla bekleniyor. 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, kazanan Pogba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.