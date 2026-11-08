Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Amedspor, transferde büyük oynuyor. Diyarbakır ekibinin, Monaco'dan ayrılan Pogba için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı iddia edildi.

Süper Lig'deki başarılı performansını sürdürerek hedefini üst sıralar olarak belirleyen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, dünya futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olan Paul Pogba'yı gündemine aldı. Monaco ile yolları ayrılan ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız için yönetimin kolları sıvadığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Amedspor kurmaylarının, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde top koşturan Pogba'nın yeni adresi merakla bekleniyor. 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, kazanan Pogba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

Pasta kursunda korku dolu anlar! Bir anda parladı, 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Aliyev'le birlikte, simge yerde poz verdiler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Mardin’in 24 üzüm çeşidi bu bahçede

Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Tam 24 çeşit bu bahçede
Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca

Talisca, ezeli rakibe transfer oluyor

İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

Eyvah eyvah! İrfan'dan Sergen Yalçın'ı çılgına çevirecek hareket
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Milyonları ağlatan sahnenin perde arkasını yıllar sonra anlattı
O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama

Günün olay adamı konuştu: Sergen Yalçın'a...
Kahramanmaraş okul saldırısının tutanakları ortaya çıktı! Saldırıdan 20 dakika önce bahçede 2 çocuk

Saldırıdan 20 dakika önce bahçeye girdi! Kaskında kamera vardı
Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı: 7 ölü, 112 yaralı

Yolcu trenleri çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var