6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 250 kişinin hayatını kaybettiği bölgeden servis edilen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerel saat ile 23:47'de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan Afganistan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ilk görüntüler geldi. Servis edilen fotoğraflarda çok sayıda evin yerle bir olduğu ve yaşanan panik gözler önüne serildi.

İşte o görüntüler;