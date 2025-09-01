6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç

6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç
Afganistan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 250'den fazla kişi hayatını kaybederken, bölgeden servis edilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 250 kişinin hayatını kaybettiği bölgeden servis edilen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerel saat ile 23:47'de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan Afganistan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ilk görüntüler geldi. Servis edilen fotoğraflarda çok sayıda evin yerle bir olduğu ve yaşanan panik gözler önüne serildi.

İşte o görüntüler;

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bunlar zaten fakir bir ülke.. keşke bu deprem almanyayı falan vursaydı, en azından onların tekrar yapacak gücü var.. ya bu garibanlar ne yapsın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

dikkat ederseniz depremde türkye yarısi gitti, ve diğer müslüman ülkülerin basından bela eksik olmuyor.. demekki yahudi hristiyan dinleri Allaha daha yakın.. açlık sefalet deprem hep müslümanda..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Zamana ve hava şartlarına yenik düşmüş eski taş ve kerpiç evler, geçmiş olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
