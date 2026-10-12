Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

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Seyhan’da kaldırımda yürüyen Fatma H., bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının ardından kaçan ve kadının eşi olduğu belirtilen Osman H., kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde 7 Ekim’de saat 18.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Fatma H.’ye, arkasından yaklaşan eşi Osman H. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan Fatma H.’yi bırakan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatma H., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YUNUS POLİSLERİ YAKALADI

Bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi ekipleri, şüpheli Osman H.’yi yakın bir sokakta, üzerinde ele geçirilen bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

“BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM”

Osman H.’nin bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırıyı da kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüphelinin ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H. ise taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı