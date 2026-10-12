Haberler

Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı Haber Videosunu İzle
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Seyhan ilçesinde, sokakta yürüyen eşi Fatma H.’yi bıçaklayan Osman H., yunus polisleri tarafından yakın bir sokakta yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Fatma H. taburcu edildi. Osman H.’nin ifadesinde “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.

  • Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 Ekim saat 18.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Fatma H., arkasından yaklaşan eşi Osman H.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
  • Olay yerinden kaçan şüpheli Osman H., yunus polisi ekiplerince üzerinde bıçakla yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H. tutuklandı; tedavisi tamamlanan Fatma H. taburcu edildi.

Seyhan’da kaldırımda yürüyen Fatma H., bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının ardından kaçan ve kadının eşi olduğu belirtilen Osman H., kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde 7 Ekim’de saat 18.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Fatma H.’ye, arkasından yaklaşan eşi Osman H. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan Fatma H.’yi bırakan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatma H., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YUNUS POLİSLERİ YAKALADI

Bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisi ekipleri, şüpheli Osman H.’yi yakın bir sokakta, üzerinde ele geçirilen bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

“BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM”

Osman H.’nin bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırıyı da kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüphelinin ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H. ise taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu
Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum

Beşiktaş'ta 3 puan sevinci kursakta kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor