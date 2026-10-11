Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara gece hayatının yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alan eğlence mekânları, başkentte gündeme gelen dönüşüm tartışmalarıyla yeniden dikkat çekti. Ankara Valiliğinin Ulus ve çevresini turizme kazandırmaya yönelik çalışmaları ve bölgedeki eğlence mekânlarına yönelik denetimlerin ardından, ilan sitelerinde devren satışa çıkarılan işletmeler de gündeme geldi. Çankaya ve Maltepe’de yayımlanan iki ilanda gece kulübü ve barlar için istenen fiyatlar 41 milyon 500 bin TL ile 42 milyon TL arasında değişti.

ANKARA GECE HAYATININ VAZGEÇİLMEZLERİ

Başkentte uzun yıllardır gece hayatının bir parçası olan pavyonlar, barlar ve gece kulüpleri, kentin eğlence kültüründe kendine özgü bir yere sahip. Özellikle akşam saatlerinden gece geç vakitlere kadar süren eğlence hayatıyla anılan bu mekânlar, Ankara’nın sosyal yaşamının da bilinen unsurları arasında bulunuyor.

Ancak Ulus ve çevresindeki tarihi dokunun korunması, bölgenin turizm potansiyelinin öne çıkarılması ve kent merkezinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar, eğlence mekânlarının geleceğini de tartışmaya açtı.

ULUS’UN TURİZM KİMLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Ankara Valiliğinin Ulus ve çevresini turizme kazandırmaya yönelik çalışmaları kapsamında bölgedeki işletmeler ve kullanım alanları yeniden gündeme geldi. Eğlence mekânlarına yönelik denetimler de bu süreçte dikkat çekerken, bazı işletmeler hakkında ruhsat iptali ve mühürleme işlemleri uygulandığı bildirildi.

Bölgedeki dönüşüm tartışmaları sürerken, başkentin farklı noktalarında devren satışa çıkarılan bar ve gece kulüplerine ait ilanlar da dikkat çekiyor. Ancak söz konusu ilanların tamamının Ulus’taki çalışmalar veya denetimlerle bağlantılı olduğunu gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İKİ İŞLETME İÇİN 42 MİLYON TL’YE YAKIN FİYAT

İlan sitelerinde yer alan örneklerden birinde, Çankaya’daki bir bar için 42 milyon TL istendi. İlanda işletmenin mülk tapusuyla birlikte devredileceği ve gece 05.00’e kadar ruhsatlı olduğu belirtildi.

Maltepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübü için yayımlanan ilanda ise 41 milyon 500 bin TL fiyat yer aldı. İşletmenin turizm ruhsatlı olduğu bilgisi de ilan başlığında öne çıkarıldı.

Başkentteki eğlence mekânlarına ilişkin dönüşüm tartışmaları devam ederken, milyonlarca liralık bu ilanlar Ankara gece hayatındaki işletmelerin devrine ilişkin dikkat çeken örnekler arasında yer aldı.