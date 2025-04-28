5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

Avrupa'dan gelen haber deprem etkisi yarattı. İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, pazartesi günü İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu. Söz konusu ülkelerde kaos yaşanırken, metrolar boşaltıldı, çalışmayan lambalar nedeniyle trafik durdu. Ameliyatlara da ara verilirken son gelen açıklama endişeleri iyice artırdı.

PORTEKİZLİ ŞİRKET: ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ KESİNTİYE NEDEN OLDU

Portekiz ulusal elektrik şebekesi operatörü REN (Rede Elétrica Nacional), ülkedeki geniş çaplı elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, nadiren görülen hava olaylarının kesintiye neden olduğu vurgulanırken, " İspanya'nın iç bölgelerinde yaşanan ani ve şiddetli sıcaklık değişimlerinin, 400 KV'luk yüksek gerilim hatlarında 'atmosferik titreşim' olarak adlandırılan anormal dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 HAFTA SÜREBİLİR

REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. İspanyol yetkililer ise REN'in iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ SEFERBER OLDU

5 ülkenin de elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu.

TRAFİKTE BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor. Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.

Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar. İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.

İSPANYOL BAŞBAKAN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İspanya'da yaşanan ulusal elektrik kesintisinin ardından, ülke yönetimi harekete geçti. İspanyol radyosu Cadena SER'in haberine göre, Başbakan ve Enerji Bakanı, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere ülkenin ulusal elektrik operatörü Red Eléctrica'ya doğru yola çıktı. Portekiz'de resmi kaynaklar yerel medyaya kesintinin ülke çapında olduğunu söylerken, İspanya'dan da benzer haberler geliyor. Madrid'in Barajas uluslararası havalimanı elektriksiz kalırken, telekomünikasyon da etkilendi. İspanya hükümeti, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası acil toplantı kararı aldı.

Andorra ve Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Sebebi henüz belirsiz. Ancak yerel medya, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğunu bildiriyor.

TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Elektrik kesintisi yüzünden Madrid'teki düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası ertelendi. İspanya'daki ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin yerel saatler 12.30'da başladığını ve 'trenlerin durduğunu' açıkladı. Şirket ayrıca hiçbir istasyonda trenlerin kalkışının sağlanamadığını belirtti.

SEBEBİ YANGIN MI?

Euronews'te yer alan habere göre, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric dağında, Perpignan ile doğu Narbonne arasında çıkan yangının bölgedeki yüksek gerilim hattına zarar vermesinin bir olası neden olduğu düşünülüyor.

KADEMELİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

İspanyol elektrik şebekesi Red Electrica'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İspanya'nın kuzey ve güneyinde elektrik arzının normale dönmeye başladı. Şirketin ifadesine göre elektrik arzı 'kademeli' olarak geri kazandırılacak.

İSPANYA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİ SOKAKLARDA

El Pais'in haberine göre de İspanyol hükümeti kesintilerle ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı bildirildi. Başbakan Sanchez'in kabinesindeki ilgili bakanlarla, kriz masasını toplayacağı bildirildi. Madrid özerk yönetim hükümet başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden, ordunun düzenin korunmasını güvenceye alabilmesi için 3. seviye Acil Durum Planı'nı devreye sokmasını istedi.

HASTANELERDE ACİL OLMAYAN AMELİYATLAR DURDURULDU

İspanya Sağlık Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da bölge yetkilileriyle iletişimde olunduğu ve elektrik kesintisinin kapsamının araştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, hastanelerin hizmet sağlamak için ek sistemlerinin olduğu bilgisi paylaşıldı. Elektrik kesintisinin ardından İspanya'da hastanelerde temel bakımın sağlanması amacıyla acil olmayan faaliyetler askıya alındı.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİ DURDU

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde bir metro istasyonunun kapatıldığı görüldü. Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti. Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı aktarıldı. Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini aktardı. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı elektrik kesintisinden etkilenen yerler arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı. REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'da meydana gelen kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği belirtildi. Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF'den kesintilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2006'DA DA AVRUPA'DA GENİŞ ÇAPLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı. 15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayın yaşandığı ülkelerde ulaşım, sanayi ve günlük yaşamda ciddi aksaklıklar meydana gelmiş, elektrik yaklaşık 2 saat boyunca sağlanamamıştı. Kesintiler nedeniyle havaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikle çalışan trenler durmuştu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçlarının yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliği ile işletilmesine yönelik yetersiz yatırımlar gösterilmişti.