Didem Uzel, Bir Dönemin En Gözde Modeliyken Şimdi Evinin Kadını Oldu

Didem Uzel, Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriyken aşkı bulunca tası tarağı toplayıp Amerika'ya gitmişti. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Uzel şimdi sosyal medya fenomenliği yolunda emin adımlarla ilerliyor.

EVLENİP ÇOLUĞA ÇOCUĞA KARIŞTI

Yeni nesil Didem Uzel'i sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanıdı. Pek çok kişi onu sosyal medya fenomeni sanıyorken o aslında bir dönemin en gözde mankenlerinden biriydi. Uzel, ABD'de yaşayan borsacı Selim Sarı ile evlendikten sonra bir Arslan isminde çocukları oldu.