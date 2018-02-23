Didem Uzel, Bir Dönemin En Gözde Modeliyken Şimdi Evinin Kadını Oldu
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Didem Uzel, Bir Dönemin En Gözde Modeliyken Şimdi Evinin Kadını Oldu

90'lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen Didem Uzel, aşkı bulup evlenince bambaşka bir hayatı seçti. Uzel, ününü bir kenara bırakıp kendisini ailesine adadı.

Didem Uzel, Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriyken aşkı bulunca tası tarağı toplayıp Amerika'ya gitmişti. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Uzel şimdi sosyal medya fenomenliği yolunda emin adımlarla ilerliyor.

EVLENİP ÇOLUĞA ÇOCUĞA KARIŞTI

Yeni nesil Didem Uzel'i sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanıdı. Pek çok kişi onu sosyal medya fenomeni sanıyorken o aslında bir dönemin en gözde mankenlerinden biriydi. Uzel, ABD'de yaşayan borsacı Selim Sarı ile evlendikten sonra bir Arslan isminde çocukları oldu.

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YORUMLAR (16)

  • HAKAN GARDAS:
    Kim ne derse desin, bir kadinin yeri evi dir, cocuklaridir mutfak ocagidir.
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    MEHMET: Kara kutu gidip çalışıpta hiç tanımadığı patronuna ve yüzlerce insana hizmet etmektense ya da bir günlük izin almak için onca dil döküp patronundan izin almp onun kölesi gibi olmaktansa gidip eşine çocuğuna hizmet etsin
    17 7 Yayından Kaldır
    KARA KUTU: Yani üc ayaklisina hizmet etmek diyorsun!?
    3 23 Yayından Kaldır
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