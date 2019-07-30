DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÖNCÜPINAR'DAN 10 BİN SURİYELİ BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı 10 bin oldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren sınır hattına gelenler, sıcak nedeniyle kurulan çadırda işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. 9 Ağustos'a kadar geçişlerin devam edeceği Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 9 günlük sürede işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 10 bin olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kalabalıktan görüntü

Koşuşturmalardan görüntü

- Kuyruktan görüntü

-Yapılan röportajlar

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 354 MB

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2)MAHALLELİ, EVLERİN KAPILARINI ZORLAYAN KİŞİ İÇİN NÖBET TUTUYOR



BODRUM'un Umurça Mahallesi'nde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan kişi, aileleri tedirgin ediyor. 2 bekçinin görevlendirildiği mahallede sırayla ellerinde sopa nöbet tutan birçok kişi, şüphelinin yakalanmasını istiyor.

Umurça Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı. Tedirgin olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahallede 2 bekçi görevlendirildi. Bekçilerin yetersiz kaldığını düşünen mahalleli, gruplar halinde nöbet tutmaya başladı. Olaydan kadın ve çocukların daha fazla etkilendiğini söyleyen mahalleli, şüphelinin en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Yaklaşık bir aydır sıkıntı yaşadıklarını belirten Alper Arslan, "Bir sorunumuz var. Hırsız mı, sapık mı, o da belli değil. Herhangi birinin parasını, cüzdanını da çalmadı. Kendi canımızı da geçtik kız kardeşimiz, annemiz, çocuk çoluğumuz var. Mahallece ayaktayız. Huzursuzuz, sorunlarımız büyük. Biz buradan emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, valimize ve tüm büyüklerimize sesleniyoruz. İki bekçi kardeşimiz var. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama 2-3 bekçi ile olacak iş değil. Daha fazla ekipler mahallemize yönlendirilirse daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 30 basamak merdiven var benim evimin altında 3 katlı en altta oturuyorum ben adam benim evime kadar girdi. Kız kardeşim bir odada yatıyor, bir oda da ben yatıyorum, bir oda da annem yatıyor. Hepimizi izledi. Ne yaptığını bilmiyoruz artık. Allah'tan uyandım odaya girmeden ve kovaladım ama öyle bir kaçıyor ki yakalamak mümkün değil. Adam evlerin bahçelerine girip rahat rahat kapıları tekmeliyor. Biz bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bütün mahalle sabah kadar uyumayıp nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Bir diğer mahalle sakini Şenol Kurusıkı ise şüphelinin en az 10 eve girdiğini ileri sürerek, "Benim kayınvalidemin evine de saat beş gibi geliyor ve bakıp gidiyor. Biz zaten onu yakalasak kendimiz halledeceğiz ama yakalayamıyoruz. Genelde sabahları 4-5 gibi geliyor. Biz de burada 4-5 grup olarak her gece nöbet tutuyoruz. Gençler ve büyükler hep birlikte sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Yetkilerden bu kişinin bir an önce bulunması için yardım istiyoruz" dedi.

Mahalledeki bir parkta nöbet tutan Sadettin Koçyiğit de, "Yaklaşık 1,5 aydır mahallede herkes tedirgin. Değişik insanlar kapılarına vurulduğunu söylüyor. Bir anda piyasaya çıkıyor, sonra kayboluyor. Benim de evin kapısına vurdu, ben de gördüm ama herhangi bir zarar verdiği, birebir karşı geldiğini görmedik ama herkes tedirgin. Alt mahalle olsun, bu civarda olsun herkes tedirgin" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle sakinlerinin röportajları

-Nöbet tutan vatandaşlardan görüntü

-Mahalle aralarında gezen vatandaşlardan görüntü

-Kişinin kapı ve penceresini zorladığı evlerden görüntü

Haber - Kamera: BODRUM, (Muğla),

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3)BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan gelen belediye otobüsüne çarptı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazanın otobüsteki kamera tarafından kaydedildi.

Dün saat 18.00 sıralarında, ehliyetsiz sürücü Berkay Gider (20), kullandığı 20 AAG 396 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini Emek Caddesi'nde kaybetti. Otomobil savrulup, karşıdan gelen Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Gider ile yanındaki arkadaşı Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı. Belediye otobüsünde bulunan yolcular, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahesinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anının otobüsteki kamera tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp, savrularak belediye otobüsüne çarpması yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Kazadan fotoğraflar

(Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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4)TÜRK MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ PATLICANDAN 156 ÇEŞİT YEMEK



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hamza Yalçın, Osmanlı mutfağının hem çeşit, hem de sebzelerin doğru kullanılması ve yemeklerin çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu belirterek, "Sadece patlıcandan 156 çeşit yemek yapılıyor" dedi.

?Antalya'da turistler için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, konaklama tesislerinin en önem verdiği konuların başında mutfak geliyor. 'Her şey dahil' konseptinde hizmet veren otellerde, turistlere dünya mutfağının yanı sıra Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetler sunuluyor.

EN TERCİH EDİLEN ETKİNLİK, YEMEKLİ TÜRK GECESİ

AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Crystal Palace Hotel Genel Müdürü Hamza Yalçın, Osmanlı ve Türk mutfağının dünyada en popüler mutfaklardan olduğunu belirtti. Otellerde yapılan en önemli etkinliklerin başında yemekli ülke geceleri geldiğini kaydeden Yalçın, bunlardan en çok istenilen ve sevilen etkinliğin Türk geceleri olduğunu söyledi.

Osmanlı mutfağının, Anadolu coğrafyasında yaşayan kültürlerin birbirine aktarılması nedeniyle çok zengin olduğunu belirten Yalçın, "Osmanlı mutfağı hem çeşit açısından, hem de sebzelerin doğru kullanılması ve sebzelerden yapılan yemeklerin çeşitliliği açısından çok zengin. Diğer mutfaklara baktığımızda, sebzeler diğer yemeklerin yanında garnitür olarak kullanıyor. Ama Türk mutfağında her yemeğin yüzlerce çeşidi vardır. Osmanlı mutfağı büyük bir organizasyona sahip. Şu anki Türk mutfağı aslında onun küçültülmüş hali. Orada sulu yemekleriyle, çorbalarıyla, sebze yemekleriyle, pilav çeşitleriyle yani bölüm bölüm birçoğu gruplara ayrılmış bir mönüde en az 30 çeşit yemeğin birden servis edildiği bir mutfaktan bahsediyoruz" diye konuştu.

PATLICANDAN 156 ÇEŞİT YEMEK

Osmanlı mutfağının en önemli özelliklerinden birinin sebzelerin kullanımı olduğunu belirten Hamza Yalçın, patlıcandan 156 çeşit yemek yapıldığını kaydetti. M.Ö. 5'inci yüzyılda Hindistan, Mısır ve Japonya'da tüketilen patlıcanın, İspanyollar aracılığıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı mutfağına girdiğini anlatan Hamza Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz de patlıcanı öyle değerlendirmişiz ki; Osmanlı mutfağında 156 çeşit yemeği yapılıyor. Dolayısıyla patlıcanın reçelinden tutun kızartması, imambayıldı, karnıyarık, beğendili kebap, saksı kebap, o kadar çok çeşidi var. Osmanlı mutfağının en köklü yemeklerinden biri beğendili kebaptır. Bu da patlıcandan yapılıyor. Köklü bir yemek ve en çok tutulan yemeklerden. Dolayısıyla her şeyin temelinde patlıcan var."

Türk mutfağında gelişmenin halen devam ettiğini anlatan Hamza Yalçın, patlıcan ve diğer sebzelerle ilgili çeşitleri artırmak için çok fazla yemek üretimi konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Yapılan araştırmalarda patlıcanın sağlık açısından çok önemli olduğunun belirlendiğini aktaran Hamza Yalçın, şunları söyledi:

"Özellikle lifli bir sebze olduğu için bağırsakların çalışması, kolesterolün düşmesinde çok yararlı bir sebze. Nikotin açısından eleştirilir ama 9 kilo patlıcanda ancak bir tek sigaradaki kadar nikotin bulunur. Dolayısıyla hiçbir zararı da yoktur. Onun için patlıcan her anlamda sağlıklı bir yiyecektir. Patlıcan yemeğini bütün uzmanlar tavsiye ediyor. Ben de çalıştığımız yerlerde, üniversitelerde ders verirken önce patlıcanı anlatıyorum. Diğer sebzeleri de tabii ki kullanabiliriz, ama hiçbir sebze patlıcanın yerini tutmuyor."

PATLICANDAN YAPILAN YEMEKLER

Patlıcandan yapılan yemeklerden bazıları şöyle:

İmambayıldı, hünkar beğendi, karnıyarık, ali nazik, şakşuka, musakka, patlıcan oturtma, patlıcan salatası, fırında patlıcan, şehzade kebabı, babagamuş, köpoğlu, söğürtme, nefis çileli kebap, beli bükük patlıcan kebabı, patlıcanlı şiş kebap, zeytinyağlı patlıcan, patlıcan dolma, patlıcan silkme, patlıcan kızartma, patlıcan güveç, etli patlıcan yemeği, patlıcan kebabı, fırında kaşarlı patlıcan, domates soslu ızgara patlıcan, patlıcan mücver, patlıcan dolgulu ekmek, patlıcan ratatülle, kıymalı patlıcan dolma, tavuklu patlıcan sote, patlıcan saksı kebabı, patlıcan andoloz, Tokat kebabı, kuru patlıcan dolma, benye soslu patlıcan, patlıcanlı makarna, közlenmiş patlıcan çorbası, patlıcan soslu kuzu pirzola, yoğurt soslu ızgara patlıcan, patlıcan lazanya, patlıcan köftesi, yoğurtlu patlıcan salatası, narlı patlıcan salatası, bademli patlıcan salatası, sultan kebabı, şehzade kebabı, zade kebabı, meftune, Abant kebabı, tavuklu parmak kebabı, islim kebabı, etli patlıcan kebabı, sebzeli fırın köfte, saksı kebabı, karışık sebzeli musakka, bostan kebabı, konak kebabı, parmak kebabı, fırında kazan kebabı, geleli kebabı, Beykoz kebabı, köz patlıcan kiş, söğürmeli kebab, fırında köfteli patlıcan, bahçıvan kebabı, etli patlıcan, köfteli patlıcan kızartması, kıymalı patlıcan yemeği, fırında patlıcan köftesi, tavuklu sultan kebabı, patlıcan çorbası, patlıcanlı mantar sote, bezelyeli patlıcan kebabı, unlu patlıcan kızartma, tavuklu patlıcan güveç, fırında kıymalı karnıyarık, tavuklu türlü, tavuklu patlıcan oturtma, enginarlı patlıcan, türlü, sebzeli patlıcan kulesi, peynirli patlıcan kızartma, fırında kaşarlı şakşuka, köfteli kürdan kebabı, etli taze patlıcan dolması, fırında patlıcan musakka, sebzeli şiş köfte, köfte mantolu patlıcan, etli ali nazik kebabı, fırında patlıcan kebabı, şakşukalı kırmızı biber dolması, patlıcanlı Gavurdağ salatası, köfteli patlıcan sarma, köfteli karnıyarık, patlıcan beğendili volovan, zeytinyağlı patlıcan yemeği, zeytinyağlı yaz türlüsü, tahinli patlıcan ezmesi, etli karnıyarık, patlıcan söğürme, közlenmiş patlıcan salatası, sebzeli közleme kebap, köz patlıcan çorbası, közlenmiş kıymasız patlıcan köftesi, patlıcan tiridi, patlıcanlı çarşaf böreği, patlıcanlı pilav, patlıcanlı tavuk salatası, zeytinyağlı patlıcan, köz patlıcanlı karnıyarık, manço usulü şakşuka, yoğurtlu patlıcan salatası, patlıcanlı buhara pilavı, patlıcanlı göce köftesi, patlıcan pabucaki, patlıcan başkavurması, köfteli patlıcan yahnisi, patlıcan paça çorbası, mercimekli patlıcan maale, etli patlıcan dolması, patlıcan dilme, patlıcan böreği, zeytinyağlı patlıcan silkmesi, patlıcanlı tübyaz, unlu patlıcan tavası, patlıcan dövmeci, yoğurtlu patlıcan köfte, ekşili patlıcan köfte.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlıcan yemeklerinin hazırlanması

RÖP: Hamza Yalçın

Otel restoranından görüntüler

Yemek alan turistler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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5)TARİHİ FİLM VE DİZİ YILDIZLARININ AYAKKABILARI BURSA'DAN



Bursa'da 66 yıldır ayakkabı imalatı yapan Hilmi Demirtaş'ın (74) ürettiği eski döneme ait ayakkabı ile çizmeler, yerli ve yabancı dizi-film setlerinde kullanılıyor. Osmancık, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem dizilerine üretim yapan Hilmi Demirtaş, Hollywood filmlerine de ayakkabı ile çizme ürettiklerini söyledi.

Bursa'da 66 yıldır baba mesleği olan ayakkabıcılığı sürdüren Hilmi Demirtaş'ın ürettiği tarihi ayakkabılar, çizmeler ve çarıklar dizi ve film setlerinde kullanılıyor. 1970'li yıllarda tiyatrolara eski dönemlere ait ayakkabı ve çizmeler üretmeye başlayan Demirtaş, 1987 yılında çekilen 'Kuruluş Osmancık' dizisine ürettiği tarihi çizmelerle setlere girmeyi başardı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Vatanım Sensin gibi dizilere ve Hollywood filmlerine ayakkabı üreten Demirtaş, dizi film setlerindeki taleplere yetişebilmek için vatandaşların taleplerini geri çevirmek zorunda kalıyor.

1953 yılında babasının yanında işe başladığını ifade eden Hilmi Demirtaş, uzun yıllar ayakkabı imalatı yaptıktan sonra halk oyunları dansçıları için ayakkabı yapmaya başladıklarını belirtti. Daha sonra dizi ve film setlerinden talep gelmesi üzerine tarihi ayakkabılar üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Demirtaş, "1985 yılından sonra Türkiye'deki bütün halk oyunları ekiplerine, 1990 yılından sonra da tiyatrolara tarihi ayakkabı yapmaya başladık. 2000'li yıllarda da diziler ve bazı filmlerdeki çizmeleri yapıyorduk. Çanakkale filmlerinin çoğuna çizme gönderdik. Daha önceleri yabancılara yaptırıyorlardı. Ben de yabancılardan bu tarihi çizme ve ayakkabıları öğrendim. Daha sonra Tarihi Anadolu Türk ayakkabılarını yapmaya başladım. İlk Osmancık filmiyle başladım. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisine tarihi elbiseler yapan tanıdıklarım aracılığıyla yaptım. Tarihi dizilerin artmasıyla talepler arttı. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Vatanım Sensin gibi dizilere çizme çarık yaptık. 2012 yılından sonra oğlum tarihi ayakkabıların araştırılması ve tasarımını yapmasıyla iyice bu işe yöneldik. Oğlum araştırıp buluyor, çizimini yapıyor, ben de modeli deriye döküp, yapıyorum" dedi.

BURSA'DAN HOLLYWOOD'A AYAKKABI VE ÇİZME

Günümüzde tarihi Türk ayakkabıları ve çizmelerine rağbet olduğunu ifade eden Hilmi Demirtaş, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Yaptığı ayakkabı ve çizmeleri hakiki deri ve köseleden yaptığını dile getiren Demirtaş, "Birçok kişi çizme talep ediyor. Hollywood'a da aracı vasıtasıyla tarihi ayakkabı gönderdik. Artık taleplere yetişemiyoruz. Dizi ve filmlerin yanı sıra folklor ekiplerine, mehter ekiplerine de ayakkabı üretiyoruz. Yaptığımız ayakkabılar, yüzyıllarca önce Osmanlı Devleti'nde halka, yeniçeriye, haremdeki kadınlara, padişahlara yapılan ayakkabı modellerinin aynısı. Ama dizi ve filmlerin taleplerine yetişebilmek için vatandaşlarımızın taleplerini alamıyoruz. Usta yetişmesi konusunda da sıkıntılarımız olduğundan yetişemiyoruz. Bizde yapılamayacak tarihi ayakkabı yok. Bu ayakkabıları her ayakkabıcı yapamaz. Bizde hakiki deri kullanılıyor. Döneminde nasıl boyanıyorsa, eskitiliyorsa o şekilde yapıyoruz. Hakiki köseleyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ayakkabı yapımından detaylar

-Ayakkabılardan detaylar

-Genel detaylar

-Haber: Mehmet İNAN -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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6)GENÇ GİRİŞİMCİ, ÜNİVERSİTE HAYALLERİNİ BIRAKIP MANDA YETİŞTİRMEYE BAŞLADI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Süleyman Atıl (30), üniversite hayallerini bırakarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Girişimci' projesi kapsamında aldığı hibeyle, manda yetiştiriciliğine başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Süleyman Atıl, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmek yerine baba mesleği olan hayvancılığı tercih etti. Süleyman Atıl, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Girişimciler Hibe Destek' programına başvurdu. Geçtiğimiz Ekim ayında başvurusu kabul edilen Atıl'a, Bakanlık tarafından 4 dişi ve 1 erkek olmak üzere 5 manda verildi. Evinin ahırında mandalarına bakan Atıl, yakın zamanda süt almaya başlayacak. Konuya ilişkin konuşan Süleyman Atıl, "2018 yılında genç çiftçi destekleme programına müracaat etmiştik. Orada şansımız güldü. Bu işe merakla girdik, bir süre sonra mandalardan süt alacağım. Sütün litresinin fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Bakımı diğer hayvanlara göre kolay. Sadece araziye çıkartıp 2 saat gezdiriyorum. Sığır gibi çok fazla ot veya yeme gerek yok, masrafı az" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ahırdan görüntüler

-Mandalardan görüntüler

-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL,

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Kaynak: DHA