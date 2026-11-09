Van'da etkili olan kar yağışı 97 yerleşim biriminde ulaşımı durdurdu

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Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Kentte iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışıyla harekete geçen ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kent genelinde 1032 personel ve 450 iş makinesiyle yapılan çalışmalarda, yolların kısa sürede açılması hedefleniyor.

Ahlat- Malazgirt kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Bitlis'te de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalanların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Mahsur kalan 3 araçtaki 5 yetişkin ve 3 çocuğun sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaşmalarının sağlandığı bildirilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA