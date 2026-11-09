Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesinin ardından Başkan Donald Trump, 6 Kasım'da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Florida'ya gitmek üzere başkanlık helikopteri Marine One'a yönelen Trump'a, İngiliz Sky News kanalının uluslararası ilişkiler editörü Dominic Waghorn'dan dikkat çeken bir soru geldi.

"KAYBEDEN OLMAK NASIL BİR DUYGU?"

Trump, gazetecilerle yaptığı kısa görüşmede İran'la ilgili soruları yanıtladı. ABD'nin İran'la görüşmeler yürüttüğünü belirten Trump, açıklamalarının ardından helikoptere doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada gazeteci Dominic Waghorn, "Sayın Başkan, kaybeden olmak nasıl bir duygu?" diye seslendi.

Trump, kendisine yöneltilen soruya herhangi bir yanıt vermeden yoluna devam etti. O anlar kameraya yansırken ABD Başkanı'nın soruyu duyup duymadığı kesinlik kazanmadı.

GAZETECİ NEDEN BU SORUYU SORDUĞUNU AÇIKLADI

Sky News muhabiri Waghorn, daha sonra yaptığı değerlendirmede Trump'a hem İran'la ilgili gelişmeleri hem de Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisi karşısındaki düşüncelerini sormak istediğini anlattı. Trump'ın İran sorusunu yanıtladığını ancak seçim yenilgisine ilişkin sorusuna karşılık vermediğini belirtti.

Waghorn, helikopterin çalışan motorlarının gürültüsü nedeniyle sorusunu yüksek sesle yönelttiğini ifade etti. Gazeteci, Trump'ın soruyu duyduysa yanıt vermemeyi tercih ettiğini söyledi.

SEÇİM YENİLGİSİNİN ARDINDAN GELDİ

Trump'a yöneltilen soru, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım'daki ara seçimlerde yaşadığı kaybın hemen ardından geldi. Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde Kongre ile ilişkileri açısından önemli bir değişime yol açtı.

Seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray'da da görev değişiklikleri yaşanırken Trump'ın gazetecinin sorusunu yanıtsız bırakması, İngiliz ve Amerikan basınında haber oldu

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