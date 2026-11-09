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Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

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Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik
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"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca, başrolünde oynadığı Mahsun J dizisine hazırlanırken yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Rolü için jigoloların bulunduğu bir bara gittiğini söyleyen ünlü oyuncu, garsonların kendisini tanıyınca verdiği tepkiyi de aktardı.

  • Mahsun Karaca, Mahsun J dizisindeki jigololuk yapan karakterine hazırlanmak için yönetmen Ömer Sinir ve set ekibinden Gönül Hanım ile birlikte İstanbul'daki bir bara gitti.
  • Bara yapılan ziyaret, Ömer Sinir'in İstanbul'da böyle bir mekan bulup Karaca'yı davet etmesiyle gerçekleşti.
  • Karaca, mekanda garsonların kendisini tanıdığını ve neden orada bulunduklarını merak ettiklerini söyledi.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Mahsun Karaca, iki sezonun ardından final yapan Mahsun J dizisinin kamera arkasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dizide jigololuk yapmaya çalışan bir karakteri canlandıran Karaca, rolünü daha gerçekçi oynayabilmek için yönetmen ve ekip arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'daki bir bara gittiklerini söyledi.

YÖNETMENİ ARAYIP JİGOLO BAR BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Karaca, sıra dışı ziyaretin yönetmen Ömer Sinir'in önerisiyle gerçekleştiğini anlattı. Sinir'in İstanbul'da böyle bir mekan bulduğunu ve kendisini de davet ettiğini belirten oyuncu, set ekibinden Gönül Hanım'ın da katılmasıyla üç kişi bara gittiklerini ifade etti.

GARSONLAR KARŞILARINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Mekana girdiklerinde garsonların kendisini tanıdığını belirten Karaca, çalışanların neden orada bulunduğunu merak ettiğini söyledi. Yönetmeninin içerideki kişilerin davranışlarını, kıyafetlerini ve ortamı incelediğini anlatan oyuncu, kendilerine selam veren bir kişiyle de sohbet ettiklerini aktardı.

Karaca, ziyaretin tamamen karaktere hazırlanmak amacıyla yapıldığını vurguladı. İbrahim Selim'in bu araştırmanın işe yarayıp yaramadığını sorması üzerine ise "Yaramıştır" yanıtını verdi.

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