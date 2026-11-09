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Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında

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Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında
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Hatay'ın Hassa ilçesinde yağışların ardından yeniden ortaya çıkan salyangozlar, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Sebze bahçelerine zarar veren ve 8 eve kadar yayılan salyangozlarla mücadele eden vatandaşlar, ilaç ve tuz kullanarak çözüm bulmaya çalışıyor. Mahalle sakinleri, yetiştirdikleri ürünlerin tüketilemez hale geldiğini söylüyor.

  • Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'nde yağışların ardından artan salyangozlar bahçelerdeki lahana ve fasulye gibi ürünlere zarar verdi.
  • Mahallede 8 evin salyangozlardan etkilendiği, salyangozların evlerin duvarlarına ve iç kısımlarına kadar ulaştığı belirtildi.
  • Vatandaşlar bahçelerine ve evlerinin çevresine ilaç ile tuz dökerek salyangozlarla mücadele ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son günlerde artan salyangozlardan şikayetçi. Depremin ardından bölgede daha sık görülmeye başlandığı belirtilen salyangozlar, etkili olan yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Bahçelerdeki sebzelere zarar veren salyangozlar, evlerin duvarlarına ve iç kısımlarına kadar ulaştı.

YAĞMURUN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTILAR

Mahalle sakinlerinin verdiği bilgilere göre, özellikle yağışlı havalarda sayıları artan salyangozlar, bahçelerde yetiştirilen lahana ve fasulye gibi ürünlere zarar veriyor. Sebzelerin üzerine yayılan salyangozlar nedeniyle bazı vatandaşlar yetiştirdikleri ürünleri toplamak zorunda kaldı.

Mahallede 8 evin salyangozlardan etkilendiği belirtilirken, vatandaşlar bahçelerine ve evlerinin çevresine ilaç ile tuz dökerek soruna çözüm arıyor.

"EVLERİN İÇİNE BİLE GİRİYORLAR"

Bahçesindeki sebzelerin zarar gördüğünü anlatan Miyasa Çalışır, salyangozların yalnızca açık alanlarda değil, evlerin içinde de görüldüğünü söyledi.

Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" ifadelerini kullandı.

"SEBZELERİN HEPSİNİ KOPARDIM"

Salyangozlar nedeniyle yetiştirdiği ürünleri kullanamadığını belirten Emine Okur ise yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Salyangozların evlerin duvarlarına kadar çıktığını söyleyen Okur, bahçesindeki sebzeleri sökmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Okur, "Sümüklü böceklerden dolayı sebzelerin hepsini kopardım. Duvarlara kadar çıktılar. Fasulyeleri kopardım, yenecekleri yoktu" dedi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM ARIYOR

Yağışların ardından yeniden ortaya çıkan salyangozlarla mücadele eden mahalle sakinleri, özellikle sebze bahçelerinde yaşanan zarardan şikayetçi. Evlerin çevresine kadar yayılan salyangozları uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar, sorunun devam etmesinden endişe ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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