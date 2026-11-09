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Erzincan Dereyurt'ta motosiklet sesiyle panikleyen sürüde 103 koyun boğuldu

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Erzincan Dereyurt'ta motosiklet sesiyle panikleyen sürüde 103 koyun boğuldu
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Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten ürken koyun sürüsü dere yatağına kaçtı. Dar alanda sıkışarak boğulan 103 koyun telef olurken, iki yetiştirici büyük maddi zarar gördü; bölgede jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan'ın Dereyurt köyünde meydana geldi. Ayşenur Yıldız'a ait 45 adet ve Burak Has'a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.

Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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