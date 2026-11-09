AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Konak Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. İnan; partisinin kuruluş ilkeleri, kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, milletin birikimlerinin korunması, teşkilatların sorumluluğu ve İzmir’de yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU MİLLETİN EMANETİNE YANLIŞ YAPAN HESABINI VERİYOR"

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında bütün taraflar için aynı ölçünün esas alınması gerektiğini vurgulayan İnan, hukuki sorumluluğun yanında ahlaki ve vicdani sorumluluğa da işaret etti:

“Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur!”

“Bizim davamızda, AK Parti’nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur! Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor! Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir!”

"MÜCADELEMİZİ İKİ CEPHEDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde mücadelelerini iki cephede sürdüreceklerini söyleyen İnan, milletin alın terini ve birikimlerini korumak amacıyla siyaset kurumunun üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti:

“Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz! Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi çökeceğiz! Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun!”

"ÖZGÜR ÖZEL İLE MUSTAFA SARIGÜL YOL ARKADAŞIDIR"

İnan, mücadelenin diğer başlığına ilişkin açıklamasında Özgür Özel’in Mustafa Sarıgül ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığı iddiasını dile getirerek şunları söyledi:

“Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül’den ve belediye başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel’le mücadele edeceğiz! İkisi de birbirinden beterdir, ikisi de birbirinden kötüdür! Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül birbirinden ayrı düşünülemez; onlar ekip arkadaşıdır, yol arkadaşıdır! Atalarımız ne güzel söylemiş: ‘Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş!’ Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül ikilisi tam da budur; al birini, vur ötekine!”

Özel hakkındaki iddialara ilişkin eleştirilerini sürdüren İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’in hakkındaki rüşvet iddialarının bini bir para! Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu atkıyla da aldı! Uşak’ta aldı, Antalya’da aldı; Özkan Yalım’dan, Muhittin Böcek’ten, Mustafa Sarıgül’den aldı!”

İNAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: "İZMİR'DEN UZAK DUR"

Özgür Özel’in “İzmir’in 10. vekili benim” dediğini aktaran İnan, bu ifadeye tepki gösterdi. Özel’e yönelik rüşvet iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdüren İnan, şöyle konuştu:

“Şimdi duyuyoruz ki Özgür Özel çıkmış, hiç utanmadan ‘İzmir’in 10. vekili benim’ diyormuş! Hadi oradan! Sen hangi yüzle İzmir’in adını ağzına alıyorsun Özgür Özel?! Senin daha kendi partinde haraca bağlamadığın tek bir yol arkadaşın kalmamış! Şunu kulağına küpe et: Bu İzmir; senin Mustafa Sarıgül’den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir!”

“Boşuna heveslenme Özgür Özel! İzmir’de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir’den uzak dur! Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir’den uzak dur! Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir’den uzak dur!”

“Artık yolun sonuna geldiniz! İzmir de, bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor! Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel! Sen bizim ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın gözünün içine bakabilecek birisi değilsin Özgür Özel! Sen bu aziz millete layık birisi hiç değilsin, hiç olmadın!”

"KİMSENİN SİZİ MAHCUP ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

AK Parti’nin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele etmek için yola çıktığını belirten İnan, kuruluş ilkelerine bağlılıklarını koruduklarını söyledi:

“Biz yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele etmek için yola çıkmış kadim bir hareketiz. 14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25. yılını kutladık, 3 Kasım’da iktidar oluşumuzun 24. yılına ulaştık. Bu 25 yıl boyunca bir gün bile kuruluş ilkelerimize sırtımızı dönmedik.”

“Siyasette nezaketi zayıflık, ölçülülüğü kararsızlık, vakar sahibi olmayı suskunluk zannedenler bu yaklaşımı anlayamazlar! Doğruları birazcık sesimizi yükselterek yüzlerine yüzlerine söylediğimizde nasıl rahatsız olduklarını biliyoruz. Ve verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı da özür dilemiyoruz, bu durumdan gayet memnunuz! Oysa biz biliyoruz ki güçlü siyaset, yalnızca güçlü söz söylemek değil; doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapabilmektir!”

Teşkilat mensuplarına seslenen İnan, davalarına ve teşkilatın emeğine sahip çıkacaklarını vurguladı:

“Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!”

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Kaynak: Haberler.com