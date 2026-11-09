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İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

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İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı Haber Videosunu İzle
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
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Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri uçak, Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden havalanarak İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'nin yaptırım listesinde bulunan uçağın İsrail'e neden geldiği ve içinde kimlerin bulunduğu açıklanmadı. İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken Rusya'dan da resmi açıklama gelmedi. Gizemli uçuşun amacı belirsizliğini koruyor.

  • RA-85042 tescil numaralı Tupolev Tu-154M modeli Rus askeri uçağı, 8 Kasım'da Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden havalanarak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indi.
  • Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki 223. Uçuş Birimi'ne ait olan ve ticari yolcu taşımacılığında kullanılmayan uçak, Mayıs 2023'ten bu yana ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alıyor.
  • Uçuşun amacı, uçaktaki yetkililerin kimliği ve İsrailli yetkililerle görüşme yapılıp yapılmadığı konusunda Rusya ve İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.

Rusya'ya ait askeri bir uçağın 8 Kasım Pazar günü İsrail'e gerçekleştirdiği uçuş, uluslararası basında soru işaretlerine yol açtı. Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden havalanan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bulunan Ben Gurion Havalimanı'na indi. Uçağın Rusya Savunma Bakanlığına bağlı olması ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alması dikkat çekerken uçuşun hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

MOSKOVA'DAKİ ASKERİ ÜSTEN HAVALANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ben Gurion Havalimanı'na inen uçak, RA-85042 tescil numaralı Tupolev Tu-154M modeli olarak belirlendi. Uçuş takip verileri, uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden hareket ettiğini ortaya koydu.

Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 223. Uçuş Birimi'ne ait olan uçak, ticari yolcu taşımacılığında kullanılmıyor. Söz konusu birim, Rus askeri personelinin yanı sıra hükümet yetkililerinin ve resmi görevlilerin taşınmasında da görev alıyor.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE BULUNUYOR

Uçağa ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış olması. İsrail basınındaki bilgilere göre RA-85042 tescil numaralı uçak, Mayıs 2023'ten bu yana ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alıyor.

Yaptırım kararının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında alındığı belirtiliyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı askeri uçağın İsrail'in en önemli uluslararası havalimanına iniş yapması, ziyaretin amacıyla ilgili soruları artırdı.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMADI

Uçağın inişinin ardından İsrail ordusuna yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. İsrail ordusu, Rus askeri uçağının ülkeye geliş nedenine ilişkin yorum yapmayı reddetti. Uçakta hangi yetkililerin bulunduğu ve İsrailli yetkililerle herhangi bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda da bilgi verilmedi.

Rusya tarafından da uçuşun amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın diplomatik bir ziyaret, askeri temas veya başka bir görev kapsamında İsrail'e gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

UÇUŞUN AMACI GİZEMİNİ KORUYOR

Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşen uçuş, dikkatleri iki ülke arasındaki olası temaslara çevirdi. Ancak uçağın inişini herhangi bir diplomatik görüşmeye, askeri anlaşmaya veya bölgesel gelişmeye bağlayan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Uçuş takip kayıtları, Rus askeri uçağının 8 Kasım'da İsrail'e ulaştığını doğrularken yolcuların kimlikleri ve ziyaretin gerçek amacı belirsizliğini koruyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Babacim takılmayın böyle şeylere kobra murat konsere geldi . Benim gözümde bilge karga ranga ranga

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