Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

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İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin erken golüyle başlayan karşılaşmada Barcelona, Fermin Lopez'in yıldızlaştığı gecede geri dönüşe imza attı. İki kez fileleri havalandıran İspanyol futbolcu, takımına kritik bir deplasman galibiyeti getirdi.

ATLETICO MADRID ERKEN ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip skor üstünlüğünü uzun süre korurken Barcelona, ilk yarının son bölümünde beraberlik golünü buldu. 45. dakikada sahneye çıkan Fermin Lopez, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

FERMIN LOPEZ BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Barcelona, 66. dakikada aradığı fırsatı yakaladı. İlk yarıda takımına beraberliği getiren Fermin Lopez, bir kez daha fileleri havalandırarak Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Katalan ekibi, zorlu Atletico Madrid deplasmanından üç puanla ayrıldı.

BARCELONA MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ

Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Barcelona, La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Sahasında öne geçtiği karşılaşmadan puan çıkaramayan Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı. Milli aranın ardından Barcelona, sahasında Villarreal'i konuk edecek. Atletico Madrid ise Getafe deplasmanında puan arayacak.

Kaynak: Haberler.com