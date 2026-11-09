Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

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İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Henüz 10. dakikada geriye düşen Katalan ekibi, Fermin Lopez'in attığı iki golle karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Barcelona, bu galibiyetle puanını 33'e yükselterek milli araya lider girdi.
- Barcelona, La Liga'da Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yendi.
- Fermin Lopez, 45. ve 66. dakikalarda attığı gollerle Barcelona'nın galibiyetinde belirleyici oldu.
- Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçtiği maçtan puan alamadı.
İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin erken golüyle başlayan karşılaşmada Barcelona, Fermin Lopez'in yıldızlaştığı gecede geri dönüşe imza attı. İki kez fileleri havalandıran İspanyol futbolcu, takımına kritik bir deplasman galibiyeti getirdi.
ATLETICO MADRID ERKEN ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip skor üstünlüğünü uzun süre korurken Barcelona, ilk yarının son bölümünde beraberlik golünü buldu. 45. dakikada sahneye çıkan Fermin Lopez, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
FERMIN LOPEZ BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Barcelona, 66. dakikada aradığı fırsatı yakaladı. İlk yarıda takımına beraberliği getiren Fermin Lopez, bir kez daha fileleri havalandırarak Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Katalan ekibi, zorlu Atletico Madrid deplasmanından üç puanla ayrıldı.
BARCELONA MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ
Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Barcelona, La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Sahasında öne geçtiği karşılaşmadan puan çıkaramayan Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı. Milli aranın ardından Barcelona, sahasında Villarreal'i konuk edecek. Atletico Madrid ise Getafe deplasmanında puan arayacak.