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Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

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Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
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Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın eski yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddiası, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun gönderilmesini sorgularken ezeli rakibe transfer olma ihtimaline de tepki gösterdi.

  • Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan 32 yaşındaki Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.
  • Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asist kaydetti.
  • Talisca, Fenerbahçe formasıyla 75 maçta görev alıp 44 gole katkı sağladı.

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Daha önce siyah-beyazlı formayla başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ ESKİ YILDIZINI GERİ İSTİYOR

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki hücum oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde Talisca transferini tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali heyecan yaratırken kulüpler arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEŞİKTAŞ'TA 80 MAÇTA 51 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyerek siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer edinmişti. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek toplam 51 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, özellikle hücumdaki etkili performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 44 GOLE KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın ardından kariyerine farklı takımlarda devam eden Talisca, Fenerbahçe formasıyla da dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekipte 75 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu, bu maçların 55'ine ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe kariyerinde toplam 44 gole katkı sağlayan Talisca, sezon başında takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI İSYAN ETTİ

Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddiası, Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarında önemli gol katkısı sağlayan Brezilyalı futbolcunun neden gönderildiğini sorgulamaya başladı.

Bazı taraftarlar, Talisca'nın takımdan ayrılmayı hak etmediğini savunurken yıldız futbolcunun ezeli rakip Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Özellikle başarılı performansına rağmen gönderildiğini düşünen taraftarlar, transfer kararını eleştirdi.

GÖZLER ARA TRANSFER DÖNEMİNDE

Beşiktaş'ın eski yıldızını yeniden kadrosuna katıp katamayacağı merak konusu olurken Talisca'nın geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde somut bir adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor. Brezilyalı futbolcunun yeniden Beşiktaş forması giyme ihtimali, transfer döneminin dikkat çeken gelişmelerinden biri olmaya aday.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıALPEREN:

YA BU FENER TARAFTARINI ANLAMAK ZOR..TALİSKA ÖNCEDEN BEŞİKTAŞ FORMASI GİYİYORDU ALDINIZ DAHA SINRA PARA İÇİN ARAPLARA SATTINIZ. BEŞİKTAŞ TEKRAR ARAPLAEDAN AKMAK İSTEYİNCE SİZE NE OLUYORDA TEPKİ VERİYORSUNUZ.NEDEN GÜCÜNÜZE GİDİYOR

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Haber YorumlarıHakan Yücelen:

olm mal mısın? taraftar mı sattı adamı? yönetim sattı taraftar isyan etti.anlamak bu kadar mı zor?

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Haber YorumlarıFerudun Ozmen:

Alsınlar bizim mallar adamın kıymetini bilmedi. Milyon eurolar verip aldılar bedavaya geri gönderdiler gönderdin en azından bonservis geliri elde etseydin o da yok takımın en skorer en faydalı oyuncusunu gönderdin. İnşallah haber doğrudur beşiktaş alır.

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