Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Daha önce siyah-beyazlı formayla başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ ESKİ YILDIZINI GERİ İSTİYOR

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki hücum oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde Talisca transferini tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali heyecan yaratırken kulüpler arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.