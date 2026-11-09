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Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov

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Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov Haber Videosunu İzle
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
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Danimarka futbolunun iki ezeli rakibi Kopenhag ile Brondby arasındaki karşılaşmada tribünler adeta alev aldı. Deplasman tribününü dolduran Brondby taraftarları, yaktıkları meşaleler ve oluşturdukları devasa duman bulutlarıyla stadyumda etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

  • Kopenhag-Brondby karşılaşmasında deplasman tribünündeki Brondby taraftarları çok sayıda meşale yaktı.
  • Meşalelerin oluşturduğu yoğun duman tribünlerin üst bölümüne ve stadyumun çatı kısmına kadar ulaştı.
  • Sarı renkli ışıklar ve tezahüratlar stadyumun farklı noktalarından görülebildi.

Danimarka futbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne olan Kopenhag-Brondby karşılaşması, tribünlerdeki atmosferle dikkat çekti. Deplasmanda takımlarını destekleyen Brondby taraftarları, maç sırasında gerçekleştirdikleri tribün gösterisiyle stadyumu adeta bir duman bulutunun içine aldı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Brondby taraftarları, kendilerine ayrılan tribünde çok sayıda meşale yakarak dikkat çekici bir atmosfer oluşturdu. Sarı renkli ışıklar, yoğun duman ve tribünlerden yükselen tezahüratlar, karşılaşmanın öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

Özellikle tribünlerin üzerine yayılan koyu renkli duman ve meşalelerin oluşturduğu ışıklar, stadyumun farklı noktalarından da görüldü. Tribün gösterisinin büyüklüğü, çekilen görüntülerde açıkça ortaya çıktı.

STADYUM DUMAN ALTINDA KALDI

Taraftarların gerçekleştirdiği gösteri sırasında yükselen yoğun duman, tribünlerin üst bölümüne ve stadyumun çatı kısmına kadar ulaştı. Görüntülerde, deplasman tribününün büyük bölümünün dumanla kaplandığı ve çok sayıda meşalenin aynı anda yandığı görüldü.

Kopenhag ile Brondby arasındaki rekabetin tribünlere yansıdığı karşılaşmada, deplasman taraftarlarının oluşturduğu atmosfer dikkat çekici anlara sahne oldu.

Kaynak: Haberler.com
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