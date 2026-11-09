Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

İzmir’in Selçuk ilçesinde geleneksel kök boyalı el dokuma halılarını dünyadaki saraylara ve müzelere ulaştıran zanaatkar Osman Can, seri üretime ve sentetik ipliklere meydan okuyarak bin yıllık Türk halı kültürünü geleceğe taşıyor.

Selçuk'ta yarım asırdır baba mesleğini sürdüren Osman Can, babasının tüm uyarılarına rağmen ticarethanesinde köklü bir değişim kararı alarak doğal boya ve el eğirmesi yünlerle üretime başladı. Osman Can'ın bu kararlı yolculuğu; Budapeşte Parlamento Binası ve Romanya’daki tarihi Kara Kilise başta olmak üzere dünyaca ünlü uluslararası müzelere uzanan bir başarı hikayesine dönüştü.

BABASI UYARDI AMA...

Geçmişten bugüne aktarılan geleneksel motiflerin önemini vurgulayan Osman Can, babasıyla aralarında geçen dönüşüm sürecini şu sözlerle ifade etti: "Babam 'Çok zor bir iş, altından kalkamazsın; boyayı, modeli, dokuyucuyu bulmak imkansız' dedi. 'Her şeyini kaybedersin' diye uyardı. Ama ben denemek istedim. İnsanlar yaşarken hayır yapar, öldükten sonra da arkalarında 'hasenat' kalır. Ben bu halıları geleceğe bıraktığım birer kültür mirası, birer hasenat olarak görüyorum."

GÜÇ, ERKEKLİK VE İMAN BETİMLEMESİ

Koleksiyonlarında yer alan 16. yüzyıl motiflerinin derin anlamlar taşıdığını belirten Can, eserlerdeki sembolleri şu şekilde aktardı: "Burada anlatılan betimleme güç, erkeklik ve imandır. İki tane Anadolu aslanı figürü yer alır. Osmanlı döneminde şehzadelerin ve kaptanların Çin kumaşlarına dikilen bir tür muskanın halıya yansımasıdır. Çocukların güçlü, imanlı olması ve korunması için işlenen bir simgedir."

O SORU DÖNÜM NOKTASI OLDU

Ürünlerinde kaliteyi her zaman ön planda tuttuğunu ifade eden Usta Osman Can, 30 yıl önce Alman bir müşterisiyle yaşadığı ve hayatını değiştiren anıyı anlattı: "30 yıl önce Alman bir müşterim 'Neden senden halı almalıyım' diye sordu. 'Bende halılar ucuz' dedim. 'Ucuz iyi bir kelime değil, herkes söyleyebilir' dedi. 'Benimkiler çok güzel' dedim, 'Her yerde güzel halı var' dedi. Sonra 'Bu halının içinde senden ne var? Senin bu mesleğe kattığın ne var' diye sordu. O gece sabaha kadar uyuyamadım. O sorunun cevabı, beni bu işi en mükemmel haliyle yapmaya itti."