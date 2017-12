Dha Yurt Bülteni-12

1)BİNGÖL'DE VALİLİKTEN 'ASILSIZ TACİZ VE TECAVÜZ PAYLAŞIMLARI' UYARISI ( YENİDEN)



BİNGÖL'de son günlerde kimliği belirsiz bazı kişilerin sosyal medya üzerinden, genç bir kıza tecavüz edildiği yönündeki paylaşımları üzerine valilik tarafından açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, halktan tahriklere kapılmamaları istendi. Bingöl Valiliği, sosyal medyadaki taciz ve tecavüz paylaşımlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında 'Bingöl'de tecavüz', 'Uyuma Bingöl, susma Bingöl, bir genç kızın hayatı daha karardı' başlıkları altında gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunularak halkın sokağa çıkmaları yönünde tahrik ettikleri belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Güvenlik birimlerimize intikal eden cinsel istismar ve tecavüz vakalarının öncelikle ve ivedilikle tahkikatı yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Son olarak 26 Kasım 2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili yapılan tahkikat neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış olup, bunlardan 5'i adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde sosyal medyada paylaşılan tecavüz iddiası bağlamında herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Yapılan paylaşımların halkı kışkırtarak toplumun huzurunu bozmayı, asayiş ve güvenliğini akamete uğratmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla yayılmaya çalışılan ve halkı sokağa çağırmak suretiyle huzur ve asayişi bozmayı amaçlayan bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri toplumun huzurunu bozmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmalarının önündeki en büyük engel olacaktır. Güvenlik birimlerimiz halkımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevleri başındadır."



2)GEMLİK'İN TAŞINMA KRİZİ KHK İLE AŞILDI, İLÇEDE SEVİNÇ VAR







BURSA'nın Gemlik ilçesinde uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, hafta sonu yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açılırken, bu karar ilçe halk tarafından sevinle karşılandı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "KHK ile çıkan özel madde ile Gemlik'in önü açıldı. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var, ilk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları sağlam zeminli üst kesimlere taşımayı planlıyoruzö dedi. Gemlik'in üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasının önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, 696 Sayılı KHK'nin Gemlik'e özel Geçici 25. Maddesi ile aşılmış oldu. Gemlik bu karardan sonra sağlam zeminli üst bölgelere taşınacak ve ilçe halkı deprem nedeniyle korkulu rüya görmeyecek. AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Gemlik için KHK yayınlanması üzerine bugün Gemlik'te kamuoyunu bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekilli İsmil Aydın, İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik'in siyasi parti temsilcileri ile Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. 100 bin nüfuslu Gemlik ilçesinin Belediye Başkanı Ak Parti'li Refik Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız" dedi. Başkan Yılmaz, "KHK ile çıkan özel madde Gemlik'in önünü açtı. 3 siyasi parti olarak yaptığımız çalışmalar, Grup Başkanvekilleri ile yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyordu. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var. İlk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları buralara taşımayı planlıyoruzö dedi. Refik Yılmaz, mevcutta yapmış oldukları 1400 konuta 17 binin üzerinde talep olduğunu belirterek, yeni açılan makilik alanlarla kalan talebi karşılayacağız" dedi. Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Biz projelerimizi hazırladık. 'Varlık içerisinde yokluk çekmeyelim. Sağlam zeminli bölgelerimize binaları yapalım' diye düşündük. Ancak Gemlik denince akla zeytin geliyor. Bizim ilçemizin her tarafı zeytin. Zeytini de korumamız gerekiyor. O açıdan projelerimizi öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunduk. Yapılan incelemelerde uygun bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız onayladı. Gemlik'i yamaçlarındaki makilik alanlara bilimsel olarak orman olarak muhafazasından fayda görülmeyen altı kayalık olan bölgelere taşıyacağız. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan inşallah Orman Bakanlığından hazineye geçecek. Buna karşılık hazine orman tesis etmek üzere takasta bulunacak. Yasa gereği ormanlık alanlar daraltılamıyor. Her ne kadar taşlık, kayalık da olsa orman olarak tescillenmiştir."



Yılmaz, "Vatandaşımız bu projeden karlı çıkacaktır. Gemlik'te insanlara güvenli mekanlar tesis edeceğiz. İkincisi de vatandaşımızın taşınacağı bölge daha temiz ve planlı bir alan olmuş olacak. Bütün binalar, evler deniz manzaralı olacak. Gemlik'te yaşayıp da deniz havası almayan, denizi göremeyen vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı imkanlarla cüzi bir rakama buna sahip olacak. Bu tarihi bir projedir" dedi.



BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: ARZU ETTİĞİMİZ BİR DEĞİŞİKLİKTİ



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da dün Bursa'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gemlik ilçemiz deprem kuşağında bulunan ve esasen bugün yerleşim alanı bakımından riskli bir alan içerisinde bulunuyor. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının uhdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin hazineye intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik'in deprem riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti" diye konuşmuştu.



AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYDIN: EN MUTLU EDEN DÜZENLEME



Toplantıda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, yayınlanan KHK'nın, siyasi hayatında en mutlu olduğu düzenleme olduğunu belirterek, "Gemlik deprem konusunda son derece riskli bir durumdaydı. Bugüne kadar 4 farklı torba kanunda Gemlik ile ilgili düzenleme yapmak istedik. Ama bir türlü muvaffak olamadık" dedi.



Aydın, Gemlik ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemliklilerle konsensüs sağlanarak bir çalışma yapılması talebi olmuştu. Bugüne kadar Gemlik bu konuda konsensüsü sağladı. Yayınlanan KHK ile Gemlik'in önü açılmış olduö dedi.



CHP ESKİ İLÇE BAŞKANI: YEREL DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR



Gemlik CHP eski ilçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da toplantıda söz alarak, çıkarılan KHK ile ilgili endişelerini dile getirdi. Sertaslan, çıkarılan KHK'nın 25.maddesinde yerelin devre dışı bırakıldığını belirterek, maddeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında işlemler yürütülecek. Burada yerelin, yani Gemlik Belediyesi'nin devre dışı bırakılması da bizde endişe yaratıyor" dedi. Sertaslan ayrıca Gemlik'te riskli binaların tam tespitinin de yapılamadığına vurgu yaparak, "Bu noktada belirlenen düzenleme öncesinde bir plan hazırlandığını ve bu planın Gemliklilerin fikri alınmadan yapıldığını görmekteyiz" diye konştu.



8 BİN KONUT YAPILACAK



KHK kapsamında Gemklik ilçesinde Manastır Mevkii'nde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden 1400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400'e ulaşacağı belirtildi.



'GEMLİK İÇİN ÖNEMLİ KARAR'



Bu arada konuyla ilgili olarak Bursa'da açık lama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Albayrak ise alınan bu kararın yerinde olduğunu belirtip, "Gemlik gerçekten deprem riskini en fazla yaşayan ilçelerin başında geliyor. Ayrıca sahilde olması nedeniyle zeminde sıvılaşma riski var. Binaların çoğunun depreme dayanıklı olduğunu sanmıyorum. İlçenin sahilden taşınacak olması çok önemliydi" dedi.



KHK NELER GETİRİYOR?



Nüfusu 107 bin 139 olan Gemlik'in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK'nin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in 280 hektarlık üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen, zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasın önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik'e özel yasa ile açılmış oldu. Madde şu şekilde:



" MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.



"GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'inci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür."



İMMO BAŞKANI: KARAR HIZLA UYGULANMALI



İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, son KHK ile 413 kilometrekarelik, 107 bin nüfuslu Bursa'nın Gemlik ilçesinin bir kısmının taşınması kararı çıktığını hatırlattı. İlçenin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenlemenin dün yayınlanan KHK'da yer almasını değerlendiren Albayrak, kararı çok doğru bulduklarını, ancak Gemlik'in 2 ayrı tehlike barındırdığına dikkat çekti. Albayrak, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



"Gemlik'te iki büyük tehlike var; birincisi, 1'inci derece deprem bölgesi ve yaklaşık 600 yıldır deprem üretmiş bir fay hattı mevcut. İkincisi bu fay hattının üzerinde de ciddi oranda bir sıvılaşma olan kötü bir zemin var. Bunun için 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremden bu yana Gemlik her zaman bizim ilgi alanımızda olan bir bölgeydi. 18 yıldır Gemlik'in depremsellik açısından incelenmesinin ve hatta taşınmasının lazım olduğunu söyledik. Şu an bu kararı çok sevindirici ve doğru buluyorum. Ancak, burada ivedi olarak yapılması gereken birkaç şey var. Öncelikle bu iş için çok hızlı bir başlangıç yapmak gerekiyor. Çünkü artık kararname ile açıklandı. Kamuoyunda bununla ilgili bir takım spekülasyonlar yaşanabilir. Özellikle konutlarının el değiştirmesinin sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca projenin mutlaka 1-2 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyor. Deprem ne zaman gelecek elbette bilemiyoruz. Ama çok yakın bir zamanda olacak. Dolayısıyla hızlı hareket etmemiz gerekiyor."



Kararın ardından bölgedeki mal sahiplerinin de bilinçli davranmaları gerektiğini söyleyen Albayrak, mal sahiplerine tam olarak hakkının verileceğine, spekülatörlerin oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.



3)AMASRA'DA TERMİK SANTRALİN KURULACAĞI ALANDA ZEYTİN AĞAÇLARI SÖKÜLDÜ



BARTIN'ın Amasra ilçesinde yapılması düşünülen termik santral için şirketin satın aldığı zeytin bahçesindeki ağaçlar söküldü. Bartın Platformu üyeleri ve köyde yaşayan vatandaşlar zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi. Amasra Tarlaağzı Köyü'nde özel bir şirket tarafından kurulması düşünülen termik santral için bir ay önce Gömü ile Tarlaağzı köyleri arasında bulunan 20 dönümlük zeytinlik bahçesi satın alındı. 80 zeytin ağacı dün İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde söküldü. Bugün sabah saatlerinde Bartın Platformu üyeleri ile köyde yaşayan bazı vatandaşlar, şirketin satın aldığı zeytinlik bahçesine giderek, zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı eylemde, köylüler ve platform üyeleri zeytin ağaçlarının sökülmesinin yasal olmadığını iddia etti. Bartın Platformu zeytin ağaçlarının sökülmesiyle ilgili olarak, şu yazılı açıklamayı yaptı: "Amasra'da termik santral kurmak için birçok usulsüzlük yapan Hattat, şimdi de Gömü köyündeki zeytin ağaçlarını yok etmek istiyor. Bilindiği gibi 3573 sayılı 'Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılandırılması Hakkındaki Kanun' a göre zeytinlik sahalarının 3 kilometre yakınında değil termik santral, bacası tüten bir atölye bile yapılamaz. Amasra'nın Gömü köyündeki zeytin ağaçları Hattat Holding'in kurmak istediği termik santrale sadece birkaç yüz metre mesafede. Bu zeytin ağaçlarının kurmak istediği termik santrallerin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu bilen Hattat Holding, önce arazi sahiplerine gerçek değerinin oldukça üzerinde para teklif ederek bu sahayı satın aldı. Şimdi de sahayı satın alır almaz bu zeytin ağaçlarını sökerek sahadan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bilindiği gibi 2014 yılında Soma'nın Yırca Köyü'ne termik santral kurmak isteyen başka bir şirket, bir gecede 6 bin zeytin ağacını kesmişti ve bu olayın duyulması üzerine büyük bir tepki oluşmuştu. Bu tepkiler nedeniyle termik santral için daha önce verilen bütün izinler iptal edilerek termik santral yapımından vazgeçilmişti. Şimdi Hattat Holding böyle bir tepkiden korktuğu için zeytin ağaçlarını kesmekten değil, sökerek başka bir yere taşımaktan bahsediyor. Sanki termiği değil de, doğayı severmiş gibi, işlerini güçlerini bırakmış, zeytin ağaçlarını daha iyi yetişme koşullarına sahip başka yerlere taşımakla uğraştıklarına bizim de inanmamızı bekliyorlar. Bugün köylerindeki zeytin ağaçlarının usulsüz şekilde başka yerlere taşınacağını duyan Gömü ve Tarlaağzı köylüleri 'Bu zeytinler bizim. Başka bir yere götüremezsiniz' diyerek eylem başlattılar. Zeytin ağaçlarını koruma altına aldılar. Biz de Bartın Platformu olarak köylülerin bu haklı eyleminin yanında yer alıyoruz. 'Bizden ne zeytinimizi, ne de Amasra'mızı alabilirsiniz' diyoruz ve soruyoruz; bu zeytin ağaçlarını sökmek için 3573 sayılı kanunun 20. maddesinde geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın fenni gerekçeye dayalı iznini aldınız mı? Bu izinde bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinin ve mahalli ziraat odasının uygun görüşü var mı? Bu izni almışsanız bu alana sahip olduğunuz sadece bir hafta içinde bunu nasıl becerdiniz? Bugün sahada ağaçların budandığını ve kesildiğini gördük. Bu zeytin ağaçlarının taşıma izni için bakanlığa 18 Aralık tarihinde başvuru yapıldığını ve 19 Aralık'ta taşıma izninin çıktığını gördük. Yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir günde böyle önemli bir kararı nasıl vermiştir?"



Şirket yetkileri ise yaptığı açıklamada, bölgede zeytin yetiştiriciliğinin uygun olmaması nedeniyle 80 adet zeytin ağacını sökerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim ederek, yeniden belirlenecek sahaya ağaçların dikileceğini açıkladı.



Bakan Gül: Tek tip kıyafet milletimizin beklentisiydi (EK)



4)MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDILAR



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Milli Mücadele Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde açılan müzeyle ilgili konuşan Bakan Gül, müzelerin milletin geleceğine daha umutla bakmasını sağladığını ifade etti.



Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada Avrupa ülkeleri ile aradaki farkın kapatıldığını söyledi. Gelecek dönemin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin parlayacağı bir dönem olacağını aktaran Şimşek şöyle dedi:



"96 yıl önce gerçekten tarihte eşi benzeri çok az görülmüş bir destan yazıldı. O günün şartlarında muhteşem bir mücadele ve bu mücadele sadece Gaziantep'in kurtuluşuna vesile olmadı. Aslında Anadolu'da düşmana karşı ilk isyan olması hesabıyla Kurtuluş Savaşı'nın da ilham kaynağı oldu. O günden bugüne vatan, millet, bayrak için hayatını kaybeden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Gazilerimizin de anısına buradan saygıyla eğiliyoruz. Büyük fedakarlıklarla bu ülke inşa edildi, bu noktaya gelindi. Ülkemizi, Gaziantep'imizi, gazi şehrimizi daha ileriye taşımak gibi büyük bir sorumluluk altındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda ileriye taşıma ve çabalamak sorumluluğundayız. Yarış içerisinde olduğumuz Batı'yla arayı kapatıyoruz. Gurur duyacağımız bir geçmişimiz var, inşallah çok parlak da bir geleceğimiz olacak. Bundan 15 yıl önce, Avrupa'nın, kişi başına milli gelir bakımından 3'te 1'i düzeyindeydik. Çalıştık, çabaladık. Üretimde ülkemizin kişi başı gelirini de bu sene sonunda Avrupa'nın 3'te 2'sine yükseltmiş olacağız. Bu dönem Türkiye gibi gelişmekte olduğu ülkelerin parlayacağı bir dönem. Bazıları bunu kolay hazmedemeyecek, bu geçiş kolay olmayacak. Ondandır ki yüz yıl önce bu coğrafyada sahnelenmek istenen oyun yeniden sahneleniyor. Bizim o nedenle çok şuurlu olmamız gerekiyor. Bir olacağız, beraber olacağız ve bundan sonra şehrimize ve ülkemize karşı, yakın coğrafyamıza karşı oluşabilecek tehditlere karşı uyanık olacağız. Gaziantep üzerine düşeni Kurtuluş Savaşı'nda yaptı, ilk başarılı mücadeleyi gösterdi ve ülkemiz için ilham kaynağı oldu. O nedenle biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Geleceğimizi de bugünden inşa ediyoruz. Biz ecdadımızın bıraktığı emaneti en iyi şekilde ileriye taşıyacağız. Hep birlikte güçlü, büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz."



5)KALAŞNİKOFLA YAKALANDILAR



SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 4 kişinin bulunduğu otomobilde Kalaşnikof, MP5 makineli tabanca ile bir tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Araçları durdurarak kontrollerini yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir araç hızla uzaklaştı. Polis, içerisinde 4 kişi olduğunu gördüğü otomobili bir süre sonra park halinde ve içerisinde 2 kişi varken buldu. Araçta yapılan aramada Kalaşnikof olarak bilinen AK-47 uzun namlulu silah, MP5 makineli tabanca ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtan ayrılan diğer 2 kişi de kısa süre sonra saklandıkları evde yakalandı.Silahların bulunduğu otomobildeki 4 kişinin yanı sıra yardım istedikleri 3 kişi daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerin kendilerinden yardım istediği 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, G.B., S.S., O.T. ve N.E. adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda şuç kayıtları olduğu belirlenen 4 şüphelinin silahlarla nereye gittikleri ve bağlantıları araştırılıyor. Öte yandan 3 silah balistik incelemesi için Kriminal Laboratuvarına gönderildi.



6)GENÇ ÖĞRETMEN KAZADA ÖLDÜ, KARDEŞİ YARALANDI



AĞRI'nın Patnos ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu'nun (27), iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracıyla refüje çarptı. Kazada genç öğretmen yaşamını yitirdi, kardeşi Adem Turlu (16) yaralandı.



Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Patnos'un Yalçınkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Patnos'a bağlı Budak köyünde yaşayan ve ilçede ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu, 34 YA 4983 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, refüje çarparak savruldu. Kazada, Aykut Turlu yaşamını yitirdi, yanındaki kardeşi Adem Turlu yaralandı. Yaralı, çağrılan 112 Acil ambulansıyla Patnos Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Araç içerisinde sıkışan Aykut Turlu'nun cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Turlu'nun, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra atanamayınca Patnos'a bağlı Güvercinli köyünde ücretli öğretmenlik yapmaya başladığı öğrenildi. Aykut Turlu'nun cenazesinin, otopsi sonrası toprağa verileceği belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



