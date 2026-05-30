ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı

ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken, gerilim Umman Körfezi'nde füzeli saldırıya dönüştü. ABD ordusu, uyarılara uymayarak İran limanlarına ilerleyen Gambiya bandıralı bir ticari gemiyi savaş uçağından atılan 'Hellfire' füzesiyle vurarak devre dışı bıraktı. Misilleme tehdidinde bulunan İran ise Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendilerinde olduğunu belirterek, trafiğe müdahale edecek askeri gemileri doğrudan hedef alacaklarını açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde seyreden bir ticari geminin İran limanlarına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini açıkladı. 

GAMBİYA BANDIRALI GEMİYE FÜZELİ MÜDAHALE

CENTCOM, Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" adlı gemiye rotasını değiştirmesi için 20'den fazla uyarı anonsu yapıldığını ancak uyarıların dikkate alınmadığını bildirdi. Bu doğrultuda gemiye müdahale edildiği ve ABD'ye ait bir savaş uçağının geminin makine dairesini "AGM-114 Hellfire" tipi güdümlü füze ile hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, müdahale sayesinde geminin hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı ve artık İran limanlarına doğru seyretmediği belirtildi.

CENTCOM ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası kapsamında bugüne kadar 5 ticari geminin devre dışı bırakıldığını, 116 geminin ise rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı.

İRAN: MÜDAHALE EDEN ASKERİ GEMİLER VURULACAK

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır."

Kaynak: AA / İHA

