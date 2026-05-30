Şampiyonlar Ligi finali için Budapeşte yerine bakın nereye gitti

PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalini tribünden izlemek isteyen bir taraftar, finalin oynanacağı Budapeşte yerine yanlışlıkla Bükreş'e gitti. Şehre ulaştıktan sonra hatasını fark eden taraftarın yaşadığı olay, final gününün en dikkat çeken ve gülümseten hikayelerinden biri oldu.

Psg'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki mücadelesini yerinde izlemek isteyen bir taraftar, büyük bir karışıklığa imza attı. Finalin oynanacağı Budapeşte yerine yanlışlıkla Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden taraftarın hikayesi dikkat çekti.

BÜYÜK FİNAL İÇİN YOLA ÇIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal'in karşı karşıya geleceği maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. PSG taraftarı olan bir futbolsever, takımını desteklemek için yola çıktı ancak seyahat planında büyük bir hata yaptı.

BUDAPEŞTE YERİNE BÜKREŞ'E GİTTİ

Final maçının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacağını gözden kaçıran taraftar, yanlışlıkla Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Şehre ulaştıktan sonra hata yaptığını fark eden taraftarın yaşadığı şaşkınlık kısa sürede ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜLÜMSETEN OLAY

Budapeşte ve Bükreş isimlerinin benzerliği nedeniyle yaşanan karışıklık, futbolseverler arasında da esprili yorumlara neden oldu. Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izleme hayaliyle yola çıkan taraftarın yaşadığı talihsiz olay, final gününün en ilginç hikâyelerinden biri olarak öne çıktı.

FİNAL HEYECANI SÜRÜYOR

Öte yandan Arsenal ile PSG arasındaki dev final, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de futbolseverlerin yoğun ilgisiyle oynanıyor. Avrupa'nın en büyük kulüp kupasının sahibini belirleyecek mücadele öncesinde yaşanan bu olay, final atmosferine farklı bir renk kattı.

Alper Kızıltepe
