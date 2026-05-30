Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

Ankara bugün Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmemiş anlara tanıklık ediyor. Mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin önünde, CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel ise partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde halka hitap ediyor.

Güvenpark ve çevresinde binlerce kişi toplandı, İl Başkanlığı binasına ise Özgür Özel'in posteri asıldı.

Vatandaşlar sık sık "Hain Kemal", "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganı attı. Mitingin yapılacağı Güvenpark'ta çok sayıda polis ekibi ve TOMA görüntülendi.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür.

Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden bu yana ilk kez yenen partiyiz. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz.

