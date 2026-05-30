Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor

Şampiyonlar Ligi finali sırasında Paris'te yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik güçleri müdahalede bulundu. PSG taraftarlarının yoğun olduğu bölgelerde bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilirken, polis ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Final devam ederken Paris'teki gergin bekleyiş de sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali sırasında Paris'te yaşanan olaylar büyüyor. PSG taraftarlarının bulunduğu bazı bölgelerde güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FİNAL GECESİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

PSG ile Arsenal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında Paris sokaklarında gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle taraftarların yoğun olarak toplandığı bölgelerde zaman zaman güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında hareketlilik yaşandığı görüldü. Şehir merkezindeki bazı noktalarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Yaşanan olayların ardından güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu ve bazı PSG taraftarlarının gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin, kalabalığın kontrolünü sağlamak amacıyla çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. Gözaltı sayısına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ŞANZELİZE'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Paris'in simge noktalarından Şanzelize Caddesi başta olmak üzere birçok bölgede polis varlığı artırıldı. Yetkililer, finalin ardından yaşanabilecek olası olayların önüne geçebilmek için güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Şehirdeki bazı işletmelerin de gün içerisinde vitrinlerini korumaya aldığı görülmüştü.

MAÇIN SONUCU BEKLENİYOR

Final mücadelesi devam ederken Paris'teki atmosfer de giderek daha hareketli bir hal alıyor. Yetkililer, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalar veya olası taşkınlıklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alper Kızıltepe
