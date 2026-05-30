Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, Nevşehir'de hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'dan Nevşehir'e bayram tatili için giden aile, aracındaki plakanın tescil kaydının bulunmaması nedeniyle 140 bin lira para cezası aldı. Araç 30 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu.

İstanbul'dan bayram tatili için Nevşehir'e gelmek üzere bayram öncesi satın aldığı araçla yola çıkan aile, Nevşehir girişinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın üzerinde takılı bulunan plakanın tescil kaydının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan satın aldığı araç ile ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek üzere Nevşehir'e gelen Ahmet G.'nin kullandığı araç, Nevşehir girişindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Sistem, araç üzerinde takılı bulunan plakanın tescil kaydının bulunmadığı yönünde uyarı verdi.

Uyarı üzerine polis ekipleri aracı Terminal Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde, araç ruhsatında kayıtlı plaka ile araç üzerinde takılı bulunan plakanın son üç rakamının farklı olduğu belirlendi.

Sürücü Ahmet G., aracı bayram öncesinde satın aldığını, resmi satış işlemlerini bayram sonrasında gerçekleştireceğini belirterek, plakalardaki farklılıktan haberdar olmadığını söyledi.

Polis ekiplerince yapılan işlemler sonucunda araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü Ahmet G., ifadesi alınmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
