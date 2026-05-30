Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingine katılan isimler belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı bayramlaşma programında, CHP’nin TBMM’deki 138 milletvekilinden 45’i hazır bulundu. Parti içi güç savaşlarının gölgesinde Özel’e destek vererek gövde gösterisi yapan 45 milletvekilinin listesi, siyaset kulislerinde yeni dengelerin işareti olarak yorumlandı.
- Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma mitingine CHP'li 45 milletvekili katıldı.
- CHP'nin TBMM'deki 138 milletvekilinden 45'i mitinge katılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi.
- Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinin tam listesi açıklandı.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlediği bayramlaşma mitingine katılan milletvekilleri belli oldu.
CHP’nin TBMM’deki toplam 138 milletvekilinden 45’inin katılım sağladığı mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Parti içi güç dengelerinin kritik olduğu bir süreçte Özel’e destek veren bu isimler, miting alanında adeta gövde gösterisi yaptı.
İşte CHP Meclis grubundaki 138 vekilden Özgür Özel’in yanında yer alan o 45 milletvekilinin tam listesi:
ÖZEL'İN MİTİNGİNE KATILAN 45 VEKİL
Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingde Özgür Özel’i yalnız bırakmayan milletvekilleri şunlar:
Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç
Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat
Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş
Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer
Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan