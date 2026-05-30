Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarım saat ne olduğunu anlayamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde topun kontrolünü elinde tutan taraf PSG olsa da Fransız ekibi ilk yarım saatte Arsenal savunmasını aşamadı. İngiliz temsilcisi, rakibine pozisyon vermeyerek dikkat çekti.

TOPA SAHİP OLAN PSG, TEHLİKE YARATAMADI

Arsenal ile PSG arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 30 dakikanın istatistikleri dikkat çekti. Topla oynama oranında yüzde 73'lük üstünlük kuran PSG, buna rağmen hücumda etkili olamadı. Fransız temsilcisi, uzun süre topu ayağında tutmasına rağmen Arsenal savunması karşısında çözüm üretemedi.

RAKAMLAR PSG'NİN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERDİ

İlk yarım saatlik bölümde PSG'nin hücum istatistikleri beklentilerin oldukça altında kaldı.

Fransız ekibi bu süreçte:

Gol pozisyonu üretemedi.

İsabetli şut çekemedi.

İsabetli orta yapamadı.

0.00 gol beklentisi (xG) değerinde kaldı.

Bu veriler, Arsenal savunmasının ne kadar disiplinli oynadığını ortaya koydu.

ARSENAL SAVUNMASI GEÇİT VERMEDİ

Mikel Arteta'nın öğrencileri, Kai Havertz'in erken golüyle öne geçtikten sonra savunmada kusursuza yakın bir performans sergiledi. PSG'nin yıldızlarla dolu hücum hattına alan bırakmayan Arsenal, rakibini ceza sahasından uzak tutmayı başardı. İngiliz ekibinin savunma organizasyonu, finalin ilk bölümüne damga vurdu.