Haberler

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü. Seçimi kazanması halinde transferi resmiyete dökmeyi planlayan Yıldırım'ın, Vedat Muriqi'nin ardından Guirassy'yi de kadroya katarak güçlü bir hücum hattı oluşturmak istediği iddia edildi. Gineli yıldızın ise İstanbul ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

  • Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.
  • Yıldırım, başkanlık seçimini kazanması halinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'yi aynı dönemde kadroya katmayı hedefliyor.
  • Serhou Guirassy, geride kalan sezonda 46 resmi maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy için önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Yıldırım, hem oyuncu hem de Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

MURIQI'NİN ARDINDAN HEDEF GUIRASSY

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala transfer çalışmaları da hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ilk olarak eski golcü Vedat Muriqi'nin transferini sonuçlandırmak istediği belirtilirken, ikinci büyük hedefin ise Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli camiada konuşulan iddialar, taraftarları heyecanlandırdı.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşma sağladı. Haberde, Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde yapılan görüşmelerin resmiyete döküleceği ve transfer sürecinin hızla tamamlanacağı ifade edildi.

TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİ TOPLUYOR

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise Guirassy'nin Türkiye ile ilgili araştırmalar yapmaya başlaması oldu. Gineli yıldızın İstanbul'daki yaşam koşulları ve Türkiye hakkında bilgi topladığı öne sürüldü. Bu gelişme, transfer ihtimalinin ciddi olduğu şeklinde yorumlandı.

YILDIRIM'DAN GÜÇLÜ FORVET HATTI PLANI

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'yi aynı dönemde kadroya katmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bu hamleyle sarı-lacivertlilerin yeni sezonda hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Borussia Dortmund'un en önemli hücum silahlarından biri olan Serhou Guirassy, geride kalan sezonda etkili bir performans sergiledi. Gineli golcü, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası olmak üzere toplam 46 resmi karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu süreçte 22 gol atıp 6 asist yaparak takımına 28 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

AK Partili Ensarioğlu'ndan süreç açıklaması: Devlet Bahçeli benden helallik istedi

Bahçeli "hain" ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın